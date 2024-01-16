Польша разрабатывает новую модель активного резерва армии

https://racurs.ua/n191431-polsha-razrabatyvaet-novuu-model-aktivnogo-rezerva-armii.html

Ракурс

З весни 2022 року в Польщі існує новий формат служби — активний резерв, однак він не має популярності. За даними видання Rzeczpospolita з посиланням на Міністерство оборони, контракт на таку службу торік підписали тільки 165 осіб.

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Генеральний штаб Війська Польського розробить нову модель активного резерву, яка стане більш привабливою для колишніх військових. Нововведення ґрунтуватимуться на скандинавському та американському зразках — total force concept.

На таку службу зможе вступити охочий-резервіст віком до 60 років (у випадку офіцерів — до 63-х). Військовослужбовець, який підписав безстроковий контракт, зможе одночасно працювати в цивільному секторі. Він буде зобов’язаний з’являтися до військової частини щонайменше на два дні раз на квартал — у вільний від роботи час — і раз на три роки на 14 днів.

За кожен день служби він отримуватиме платню (розмір залежатиме від військового звання). Військовослужбовці активного запасу можуть бути відправлені на завдання або міжнародну місію. Крім того, вони виступатимуть як експерти та інструктори для формування молодих кадрів.

Схожі види служби активно розвиваються, наприклад, у Британії та Данії.