Иран нанес ракетный удар по штабам суннитской группировки в Пакистане

https://racurs.ua/n191433-iran-nanes-raketnyy-udar-po-shtabam-sunnitskoy-gruppirovki-v-pakistane.html

Ракурс

Іран завдав удару ракетами nf безпілотниками по двох штабах угрупування бойовиків «Джейш аль-Адль», що виступає проти Тегерана.

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Про це 16 січня повідомляє державне інформаційне агентство Tasnim.

Атака була націлена на район у пакистанській провінції Белуджистан, «де була одна з найбільших штаб-квартир «Джейш аль-Адль». Обидва штаби, як пише Tasnim, були знищені. Інші подробиці атаки не наводяться.

Як зазначає The Washington Post, «Джейш аль-Адль» («Армія справедливості») — це сунітське бойове угруповання. Тегеран вважає «Джейш аль-Адль» терористичною організацією. У грудні угруповання взяло на себе відповідальність за напад на поліцейську дільницю в Сістані та Белуджистані, при якій було вбито щонайменше 11 поліцейських.

Напередодні ввечері Корпус вартових ісламської революції (КВІР) завдав ударів по території Іракського Курдистану біля міста Ербіль. Метою ударів, як заявив КВІР, були «шпигунські центри» та «місця скупчення антиіранських терористичних груп».