Ракурсhttps://racurs.ua/
Бизнесмену Мазепе избирают меру пресечения, он ехал на встречу с партнерами в Давос
Бизнесмену Мазепе избирают меру пресечения, он ехал на встречу с партнерами в Давос (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n191511-biznesmenu-mazepe-izbiraut-meru-presecheniya-on-ehal-na-vstrechu-s-partnerami-v-davos.htmlРакурс
Бізнесменові Ігорю Мазепі обирають запобіжний захід.
.
Напередодні ДБР заявило про затримання засновника інвестиційної компанії в Україні Concorde Capita, якого у бюро назвали організатором оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури — Київської ГЕС.
У Concorde Capital заявили, що затримання пов’язане з його «позицією щодо посилення тиску правоохоронців». Серед фігурантів справи також брат Ігоря Мазепи.
Директор інвесткомпанії Concorde Capital Мазепа їхав на зустріч з партнерами у швейцарський Давос у справі про інвестиції компанії «Кривий Ріг Цемент». Про це «Суспільному» повідомила голова звʼязків з громадськістю Concorde Capital Дьяконова.
Вона заявила, що в бізнес-центрі компанії силовики проводили обшуки без ухвали суду, також обшуки пройшли в помешканнях співробітників компанії. У компанії заявили, що «повʼязують дії ДБР з позицією Мазепи стосовно тиску силовиків на бізнес».
Речниця ДБР Сапʼян пояснила, що суму застави у розмірі 700 млн грн проситимуть зважаючи на матеріальний стан підозрюваного та його можливість переховуватися від слідства, водночас сума збитків, яку начебто принесла схема Мазепи, сягає сім мільйонів гривень.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...