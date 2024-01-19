Бизнесмену Мазепе избирают меру пресечения, он ехал на встречу с партнерами в Давос

https://racurs.ua/n191511-biznesmenu-mazepe-izbiraut-meru-presecheniya-on-ehal-na-vstrechu-s-partnerami-v-davos.html

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Бізнесменові Ігорю Мазепі обирають запобіжний захід.

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Напередодні ДБР заявило про затримання засновника інвестиційної компанії в Україні Concorde Capita, якого у бюро назвали організатором оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури — Київської ГЕС.

У Concorde Capital заявили, що затримання пов’язане з його «позицією щодо посилення тиску правоохоронців». Серед фігурантів справи також брат Ігоря Мазепи.

Директор інвесткомпанії Concorde Capital Мазепа їхав на зустріч з партнерами у швейцарський Давос у справі про інвестиції компанії «Кривий Ріг Цемент». Про це «Суспільному» повідомила голова звʼязків з громадськістю Concorde Capital Дьяконова.

Вона заявила, що в бізнес-центрі компанії силовики проводили обшуки без ухвали суду, також обшуки пройшли в помешканнях співробітників компанії. У компанії заявили, що «повʼязують дії ДБР з позицією Мазепи стосовно тиску силовиків на бізнес».

Речниця ДБР Сапʼян пояснила, що суму застави у розмірі 700 млн грн проситимуть зважаючи на матеріальний стан підозрюваного та його можливість переховуватися від слідства, водночас сума збитків, яку начебто принесла схема Мазепи, сягає сім мільйонів гривень.