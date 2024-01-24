Стали известны имена победителей праймериз Республиканской и Демократической партий в Нью-Гэмпшире. Фото:

https://racurs.ua/n191665-vybory-v-ssha-stalo-izvestno-kto-pobedil-na-praymeriz-partiy-v-nu-gempshire.html

Ракурс

Джо Байден та Дональд Трамп перемогли на праймеріз своїх партій у Нью-Гемпширі.

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Чинний президент США здобув перемогу на праймеріз Демократичної партії, хоч і не проводив у штаті передвиборчої кампанії та не вносив своє імʼя в бюлетень. Це сталося після того, як Нью-Гемпшир порушив нові партійні правила, провівши праймеріз перед Південною Кароліною. Про це повідомило агентство Associated Press.

Зазначається, що виборці вручну вписували імʼя Байдена в бюлетень — це зробили близько 70% виборців із 63 тис. осіб. Його конкурент Дін Філліпс набрав 20,9% голосів. Письменниця Маріанна Вільямсон здобула 4,3%.

А Трамп у Нью-Гемпширі набрав 54% голосів. Його суперниця Ніккі Гейлі, яка є колишнім губернатором штату Південна Кароліна, здобула 44,5% голосів. Однак політик заявила, що не припинятиме боротьби й проведе «розривну» кампанію у своєму штаті. Там праймеріз повинен відбутися у лютому. Трамп натомість назвав Гейлі «самозванкою».

Нагадаємо, у січні президент США Дональд Трамп, який прагне переобратись на посаду у 2024 році, після перемоги на республіканських праймеріз в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні.

Джерело: Associated Press