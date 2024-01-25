Фото российского Ил-76 указывают на то, что его сбила ракета класса «земля-воздух» – эксперты о падении Ил-76

https://racurs.ua/n191716-foto-il-76-ukazyvaut-na-to-chto-ego-sbila-raketa-klassa-zemlya-vozduh-eksperty.html

Ракурс

Нові фото Іл-76 вказують на те, що його було збито ракетою класу «земля-повітря», кажуть експерти.

.

BBC Verify показало кільком експертам кадри, на яких видно пошкодження російського військово-транспортного літака, який 24 січня розбився в Білгородській області. На одному з зображень, зокрема, видно отвори, пробиті з боків літака.

На думку експертів, це вказує на те, що літак був збитий ракетою класу «земля-повітря».

Схема пошкоджень відповідає боєголовці HE-FRAG, яка дуже поширена на ракетах класу «земля-повітря». Про це свідчать десятки отворів різного розміру, що утворилися від уламків, що пошкодили фюзеляж внаслідок вибуху боєголовки, — каже Крістофер Петров, експерт із наземної протиповітряної оборони компанії Janes, яка займається військовою розвідкою. На основі видимих нами пошкоджень не можна виключати поразку реактивними снарядами або мінометними мінами, але було б дуже складно вразити літак, який летить цими некерованими боєприпасами. Швидше за все, йдеться про ракету класу «земля-повітря», але якій конкретно важко сказати, — пояснює Андрес Ганнон, доцент Університету Вандербільта, який спеціалізується на безпеці.

На думку ще двох експертів, уламки безперечно вказують на те, що літак був збитий, проте робити однозначні висновки про тип використаного снаряда на основі зображень поки що зарано.