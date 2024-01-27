Украинские полярники показали, как «пекутся» «снежные пончики», фото: Национальный антарктический научный центр

https://racurs.ua/n191790-snejnye-ponchiki-antarktidy-pokazali-ukrainskie-polyarniki-foto.html

Ракурс

Українські полярники з антарктичної станції «Академік Вернадський» показали рідкісне явище — сувої зі снігу, які ще називають сніговими рулонами або «пончиками».

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Відповідні фото сьогодні, 27 січня, опубліковані на Фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча. Вони можуть бути як зовсім невеликими — від кількох сантиметрів у діаметрі, так і досить помітними — діаметром понад метр, нагадуючи тюки сіна на полі, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що для утворення таких снігових звитків потрібна низка погодних умов:

два різних шари снігу. Нижній — підмерзлий або вкритий льодовою кіркою, він буде неначе підкладка. Верхній — свіжий, пухкий та мокрий. Він має вкривати нижній, але не прилипати до нього;

температура повітря — близька до точки танення льоду (тобто дещо вище 0° С);

сила вітру має бути такою, щоб переміщати грудки снігу, але не руйнувати їх;

також для формування рулонів здебільшого потрібен схил — тоді вони легше згортаються.

Необхідність збігу всіх цих досить специфічних умов якраз і робить снігові сувої унікальним явищем, яке нечасто побачиш, — наголошують у НАНЦ.

Сніг у середині такого згортка свіжий та має невелику щільність, тож він легко вивітрюється, залишаючи отвір (інколи він утворюється одразу під час загортання снігової ковдри).