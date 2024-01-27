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Украинские полярники показали, как «пекутся» «снежные пончики», фото: Национальный антарктический научный центр

«Снежные пончики» Антарктиды показали украинские полярники (ФОТО)

27 янв 2024, 15:48
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Українські полярники з антарктичної станції «Академік Вернадський» показали рідкісне явище — сувої зі снігу, які ще називають сніговими рулонами або «пончиками».


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Відповідні фото сьогодні, 27 січня, опубліковані на Фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча. Вони можуть бути як зовсім невеликими — від кількох сантиметрів у діаметрі, так і досить помітними — діаметром понад метр, нагадуючи тюки сіна на полі, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що для утворення таких снігових звитків потрібна низка погодних умов:

  • два різних шари снігу. Нижній — підмерзлий або вкритий льодовою кіркою, він буде неначе підкладка. Верхній — свіжий, пухкий та мокрий. Він має вкривати нижній, але не прилипати до нього;
  • температура повітря — близька до точки танення льоду (тобто дещо вище 0° С);
  • сила вітру має бути такою, щоб переміщати грудки снігу, але не руйнувати їх;
  • також для формування рулонів здебільшого потрібен схил — тоді вони легше згортаються.

Необхідність збігу всіх цих досить специфічних умов якраз і робить снігові сувої унікальним явищем, яке нечасто побачиш, — наголошують у НАНЦ.

Сніг у середині такого згортка свіжий та має невелику щільність, тож він легко вивітрюється, залишаючи отвір (інколи він утворюється одразу під час загортання снігової ковдри).

Українські полярники показали, як «печуться» «снігові пончики», фото: Національний антарктичний науковий центр

Источник: Ракурс


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