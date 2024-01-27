Звезды на окраине Млечного пути медленнее, чем считалось

https://racurs.ua/n191793-zvezdy-nashey-galaktiki-dvigautsya-medlennee-chem-schitalos-uchenye.html

Ракурс

Зірки, розташовані далі від галактичного диска Чумацького Шляху, рухаються повільніше, ніж очікувалося, порівняно із зірками, які знаходяться ближче до центру нашої галактики.

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Це встановило нове дослідження фізиків Массачусетського технологічного інституту (США), котрі зафіксували швидкість зірок Галактики, повідомляє прес-служба вишу.

Ці знахідки відкривають дивовижну можливість: гравітаційне ядро Чумацького Шляху може бути легшим за масою і містити менше темної матерії, ніж вважалося раніше, — зазначається у статті.

У межах дослідження, проаналізувавши дані, зібрані орбітальним телескопом Gaia та наземним дослідженням APOGEE, щодо понад 33 тис. зірок, включаючи деякі з найвіддаленіших у галактиці, учені:

визначили «кругову швидкість» кожної зірки (як швидко зірка обертається по галактичному диску);

побудували графік залежності швидкості кожної зірки від відстані до неї, щоб отримати «криву обертання» — стандартний графік в астрономії, який показує, як швидко обертається матерія на певній відстані від центру галактики. Форма цієї кривої може дати вченим уявлення про те, скільки видимої і темної матерії розподілено в галактиці.

Що нас дійсно здивувало, так це те, що ця крива залишалася пласкою, пласкою до певної відстані, а потім почала викривлятися, — зазначають дослідники. — Це означає, що зовнішні зірки обертаються трохи повільніше, ніж очікувалося, і це дуже дивовижний результат.

Згодом учені перевели криву обертання в розподіл темної матерії, який міг би пояснити уповільнення обертання зовнішніх зірок, і виявили, що отримана карта дає легше галактичне ядро, ніж очікувалося. Тобто, центр Чумацького Шляху може бути менш щільним, з меншою кількістю темної матерії, ніж вважали вчені.