Звезды нашей галактики двигаются медленнее, чем считалось — ученыеhttps://racurs.ua/n191793-zvezdy-nashey-galaktiki-dvigautsya-medlennee-chem-schitalos-uchenye.htmlРакурс
Зірки, розташовані далі від галактичного диска Чумацького Шляху, рухаються повільніше, ніж очікувалося, порівняно із зірками, які знаходяться ближче до центру нашої галактики.
Це встановило нове дослідження фізиків Массачусетського технологічного інституту (США), котрі зафіксували швидкість зірок Галактики, повідомляє прес-служба вишу.
Ці знахідки відкривають дивовижну можливість: гравітаційне ядро Чумацького Шляху може бути легшим за масою і містити менше темної матерії, ніж вважалося раніше, — зазначається у статті.
У межах дослідження, проаналізувавши дані, зібрані орбітальним телескопом Gaia та наземним дослідженням APOGEE, щодо понад 33 тис. зірок, включаючи деякі з найвіддаленіших у галактиці, учені:
- визначили «кругову швидкість» кожної зірки (як швидко зірка обертається по галактичному диску);
- побудували графік залежності швидкості кожної зірки від відстані до неї, щоб отримати «криву обертання» — стандартний графік в астрономії, який показує, як швидко обертається матерія на певній відстані від центру галактики. Форма цієї кривої може дати вченим уявлення про те, скільки видимої і темної матерії розподілено в галактиці.
Що нас дійсно здивувало, так це те, що ця крива залишалася пласкою, пласкою до певної відстані, а потім почала викривлятися, — зазначають дослідники. — Це означає, що зовнішні зірки обертаються трохи повільніше, ніж очікувалося, і це дуже дивовижний результат.
Згодом учені перевели криву обертання в розподіл темної матерії, який міг би пояснити уповільнення обертання зовнішніх зірок, і виявили, що отримана карта дає легше галактичне ядро, ніж очікувалося. Тобто, центр Чумацького Шляху може бути менш щільним, з меншою кількістю темної матерії, ніж вважали вчені.
Це ставить цей результат у суперечність з іншими вимірюваннями, — наголошують дослідники. — Десь відбувається щось підозріле, і дуже цікаво з’ясувати, де саме, щоб отримати цілісну картину Чумацького Шляху.