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Ракурс
Звезды на окраине Млечного пути медленнее, чем считалось

Звезды нашей галактики двигаются медленнее, чем считалось — ученые

27 янв 2024, 17:23
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Зірки, розташовані далі від галактичного диска Чумацького Шляху, рухаються повільніше, ніж очікувалося, порівняно із зірками, які знаходяться ближче до центру нашої галактики.


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Це встановило нове дослідження фізиків Массачусетського технологічного інституту (США), котрі зафіксували швидкість зірок Галактики, повідомляє прес-служба вишу.

Ці знахідки відкривають дивовижну можливість: гравітаційне ядро Чумацького Шляху може бути легшим за масою і містити менше темної матерії, ніж вважалося раніше, — зазначається у статті.

У межах дослідження, проаналізувавши дані, зібрані орбітальним телескопом Gaia та наземним дослідженням APOGEE, щодо понад 33 тис. зірок, включаючи деякі з найвіддаленіших у галактиці, учені:

  • визначили «кругову швидкість» кожної зірки (як швидко зірка обертається по галактичному диску);
  • побудували графік залежності швидкості кожної зірки від відстані до неї, щоб отримати «криву обертання» — стандартний графік в астрономії, який показує, як швидко обертається матерія на певній відстані від центру галактики. Форма цієї кривої може дати вченим уявлення про те, скільки видимої і темної матерії розподілено в галактиці.

Що нас дійсно здивувало, так це те, що ця крива залишалася пласкою, пласкою до певної відстані, а потім почала викривлятися, — зазначають дослідники. — Це означає, що зовнішні зірки обертаються трохи повільніше, ніж очікувалося, і це дуже дивовижний результат.

Згодом учені перевели криву обертання в розподіл темної матерії, який міг би пояснити уповільнення обертання зовнішніх зірок, і виявили, що отримана карта дає легше галактичне ядро, ніж очікувалося. Тобто, центр Чумацького Шляху може бути менш щільним, з меншою кількістю темної матерії, ніж вважали вчені.

Це ставить цей результат у суперечність з іншими вимірюваннями, — наголошують дослідники. — Десь відбувається щось підозріле, і дуже цікаво з’ясувати, де саме, щоб отримати цілісну картину Чумацького Шляху.

Галактоцентрична карта 33 тис. 335 зірок у площині XY, що використовується для обчислення кругових швидкостей. Джерело: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2024)

Источник: Ракурс


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