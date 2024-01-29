В россии показали секретную дачу путина – с водопадом, ПВО и коровами

https://racurs.ua/n191851-v-rossii-pokazali-sekretnuu-dachu-putina-s-vodopadom-pvo-i-korovami-video.html

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Журналісти центру «Досьє" опублікували відео, на якому, як стверджується, знято «секретну дачу» володимира путіна в Карелії — вона знаходиться на березі затоки Мар’ялахті Ладозького озера приблизно за 30 кілометрів від кордону з Фінляндією.

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За словами журналістів, це найдокладніше відео зі всіх, коли-небудь зроблених у резиденціях путіна.

На початку 2010-х років ця територія знаходилася у власності власників місцевої туристичної бази, яких, як заявляє центр «Досьє", «позбулися традиційним способом — за допомогою візитів прокуратури». Після цього власниками дільниці стали фірми Юрія Ковальчука — близького друга президента рф. До території турбази приєднали землі національного заповідника та закрили від сторонніх очей — її охороняють структури ФСТ.

Офіційно площа резиденції становить близько квадратного кілометра.

Але з огляду на те, що в навколишні ліси та затоки просто так не потрапити — виходить територія приблизно чотири квадратні кілометри — це вдвічі більше за площу Монако», — йдеться у репортажі «Досьє".

Зараз на території бази знаходяться три особняки в сучасному стилі, за документами вони називаються «хижа рибалки», «комора» та «садовий будинок».

Також там є лазня на воді, форелеве господарство, ферма з коровами для виробництва мармурової яловичини, два вертолітні майданчики, пірси для яхт, а також водоспад, навпроти якого встановлено персональну альтанку.

Кілька років тому позаду «комори» з’явився насип. Журналісти припускають, що тут виставляють комплекс протиповітряної оборони «Панцир» для захисту президента рф від можливих атак.

У районі Марьялахті регулярно помічають яхти «Альгода» та «Нега» (можливо, названі на честь озер — Ладозького та Онезького).

З 2020 року за чотири кілометри від «секретної резиденції» путіна збудували ще один особняк, а також лазню, ресторан, вертолітний майданчик та пірс. Власником цього комплексу є бізнесмен Роман Абрамович, як з’ясував центр «Досьє".

Офіційна президентська резиденція в Карелії знаходилася у селі Шуйська Чупа на березі Укшозера. У 2011 році управління справами президента рф продало резиденцію на відкритому аукціоні холдингу «Сєвєрсталь» Олексія Мордашова.