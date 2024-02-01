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Ракурс
Российская компания получила из Тайваня высокотехнологичные станки для "оборонки" на 20 млн долларов

Российская компания получила из Тайваня высокотехнологичные станки для «оборонки» на 20 млн долларов

1 фев 2024, 22:43
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росія імпортувала, попри санкції, високотехнологічне обладнання з Тайваню. Російська компанія I Machine Technology отримала від тайванської I Machine Tools верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК) на 20 млн дол. протягом 2023 року.


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Про це йдеться у розслідуванні The Washington Post.

Керівництво компанії намагалося спрямувати ці зусилля для забезпечення масового виробництва ударних дронів у рф.

Найбільшим клієнтом I Machine Technology торік був Московський машинобудівний завод «Авангард» — постачальник ракет для систем ППО С-400. Також російська компанія намагалася постачати обладнання підприємству, яке масово виробляє ударні дрони.

Спочатку верстати йшли безпосередньо з Тайваню в росію, а після запровадження тайванським урядом санкцій товари йшли обхідним шляхом через Туреччину або Китай.

Тайвань у січні 2023 року розширив обмеження щодо співпраці з росією, включивши до санкційного списку деякі верстати з ЧПК. Уряд Тайваню планує заборонити тайванським компаніям продавати свої товари I Machine Technology через побоювання, що їх можуть використати для виробництва зброї.

На прохання WP дослідники вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки переглянули дані з розслідування й виявили, що кілька моделей верстатів, імовірно, підпадають під експортний контроль, але остаточне рішення має винести тайванський уряд.

Источник: Ракурс


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