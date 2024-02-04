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Тайвань наказал российскую компанию-фигуранта расследования об импорте станков в рф
Тайвань наказал российскую компанию-фигуранта расследования об импорте станков в рфhttps://racurs.ua/n192048-tayvan-nakazal-rossiyskuu-kompaniu-figuranta-rassledovaniya-ob-importe-stankov-v-rf.htmlРакурс
Тайвань запровадив санкції проти російської компанії I Machine, яка фігурувала в розслідуванні про імпорт тайванських верстатів до росії.
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Тайванським підприємствам заборонено постачати I Machine свої товари. У такий спосіб Тайвань захищає міжнародну репутацію своїх виробників і запобігає використанню росією тайванських технологій в озброєнні. Також Мінекономіки у 15 разів збільшило штраф за нелегальний експорт до росії та білорусі.
Про те, що росія імпортувала високотехнологічне обладнання з Тайваню йдеться у розслідуванні WP. Російська I Machine Technology отримала від тайванської I Machine Tools верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК) на 20 млн дол. упродовж 2023 року.
Найбільшим клієнтом I Machine Technology торік був Московський машинобудівний завод «Авангард» — постачальник ракет для систем ППО С-400. Також російська компанія намагалася постачати обладнання підприємству, яке масово виробляє ударні дрони.
Спочатку верстати йшли безпосередньо з Тайваню в росію, а після запровадження тайванським урядом санкцій товари йшли обхідним шляхом через Туреччину або Китай.
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