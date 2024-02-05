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Ракурс
Рашисты ввели поборы на своих предприятиях в поддержку агрессии, фото: ТАСС

На российских предприятиях ввели поборы в поддержку агрессии против Украины

5 фев 2024, 17:56
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У рф керівництво курського заводу «Електроагрегат» почало вимагати від робітників підприємства здавати гроші на потреби російського вторгнення в Україну (так званого «сво»).


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Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на інформовані джерела.

Працівники всіх рівнів були повідомлені про необхідність написати заяву щодо утримання із зарплати за січень 2024 року суми середньоденного заробітку «для потреб сво», — зазначають у ЦНС. — Це викликало обурення працівників, почались колективні скарги, але у відповідь керівництво підприємства почало погрожувати, пропонувати звільнятись або йти на війну.

У ЦНС наголошують, що кожен російський працівник завжди може повідомити у відповідний чат-бот позиції російської армії, або надати інформацію про виробництва на заводі.

Источник: Ракурс


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