На российских предприятиях ввели поборы в поддержку агрессии против Украины

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Рашисты ввели поборы на своих предприятиях в поддержку агрессии, фото: ТАСС
На российских предприятиях ввели поборы в поддержку агрессии против Украиныhttps://racurs.ua/n192085-na-rossiyskih-predpriyatiyah-vveli-pobory-v-podderjku-agressii-protiv-ukrainy.htmlРакурс
У рф керівництво курського заводу «Електроагрегат» почало вимагати від робітників підприємства здавати гроші на потреби російського вторгнення в Україну (так званого «сво»).
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Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на інформовані джерела.
Працівники всіх рівнів були повідомлені про необхідність написати заяву щодо утримання із зарплати за січень 2024 року суми середньоденного заробітку «для потреб сво», — зазначають у ЦНС. — Це викликало обурення працівників, почались колективні скарги, але у відповідь керівництво підприємства почало погрожувати, пропонувати звільнятись або йти на війну.
У ЦНС наголошують, що кожен російський працівник завжди може повідомити у відповідний чат-бот позиції російської армії, або надати інформацію про виробництва на заводі.
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