Байден с Шольцом подняли на смех интервью путина Карлсону

https://racurs.ua/n192252-bayden-s-sholcom-podnyali-na-smeh-intervu-putina-karlsonu.html

Ракурс

Абсурдною історією назвали Олаф Шольц та Джо Байден інтерв’ю володимира путіна американському шоумену Такеру Карлсону.

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Шольц відвідав США, де зустрівся із президентом Байденом 9 лютого. Канцлер Німеччини прокоментував розмову путіна з Карлсоном, назвавши його «сміхотворним інтерв’ю». Як пише оглядач BILD Герберт Бауернебель, Шольц та Байден «підняли на сміх» виступ кремлівського диктатора.

Наразі ми бачили інтерв’ю російського президента. Чесно кажучи, там лише висміюються реальні дії Росії в Україні та розповідається абсолютно абсурдна історія про причини цієї війни. Є цілком зрозуміла причина. Це воля російського президента та росії анексувати частину України. І будь-які історії, які розповідаються про це, не змінюють того, що саме в цьому мета його імперіалістичних намірів, — сказав Шольц на прес-конференції у Вашингтоні.

Шольц заявив, що загальний зміст заяв Путіна в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону ще краще переконує, чому союзники мають продовжити підтримувати Україну.

Президент росії насміхається над тим, що росія насправді коїть в Україні, і наводить цілковито заплутані пояснення причин цієї війни. Для нас це робить питання ще більш очевидним: ми залишаємося цілковито на боці України, — прокоментував Шольц.

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