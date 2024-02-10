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Байден с Шольцом подняли на смех интервью путина Карлсону
Байден с Шольцом подняли на смех интервью путина Карлсонуhttps://racurs.ua/n192252-bayden-s-sholcom-podnyali-na-smeh-intervu-putina-karlsonu.htmlРакурс
Абсурдною історією назвали Олаф Шольц та Джо Байден інтерв’ю володимира путіна американському шоумену Такеру Карлсону.
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Шольц відвідав США, де зустрівся із президентом Байденом 9 лютого. Канцлер Німеччини прокоментував розмову путіна з Карлсоном, назвавши його «сміхотворним інтерв’ю». Як пише оглядач BILD Герберт Бауернебель, Шольц та Байден «підняли на сміх» виступ кремлівського диктатора.
Наразі ми бачили інтерв’ю російського президента. Чесно кажучи, там лише висміюються реальні дії Росії в Україні та розповідається абсолютно абсурдна історія про причини цієї війни. Є цілком зрозуміла причина. Це воля російського президента та росії анексувати частину України. І будь-які історії, які розповідаються про це, не змінюють того, що саме в цьому мета його імперіалістичних намірів, — сказав Шольц на прес-конференції у Вашингтоні.
Шольц заявив, що загальний зміст заяв Путіна в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону ще краще переконує, чому союзники мають продовжити підтримувати Україну.
Президент росії насміхається над тим, що росія насправді коїть в Україні, і наводить цілковито заплутані пояснення причин цієї війни. Для нас це робить питання ще більш очевидним: ми залишаємося цілковито на боці України, — прокоментував Шольц.
Реакція світу та України
путін — хвора людина, яка існує у вигаданому світі, котрого немає і ніколи не буде. Так сказав секретар РНБО України Олексій Данілов про інтерв’ю російського президента американському пропагандисту Такеру Карлсону.
Секретар РНБО наголосив, що «така журналістська всеєдність» Карлсона викликає огиду.
Невже журналіст, сидячи поряд із цим покидьком, не розумів, кому він запопадливо підтакує тому, на руках котрого кров не абстрактна, а справжня — понад 500 українських дітей, десятки тисяч інших невинних літніх людей, жінок… І коли цей журналіст повернеться до США і буде дома обіймати своїх дітей, нехай уявить, що їх може не бути, оскільки їх вчора вбила російська ракета, а його батьків розчавив російський танк, — написав Данілов.
За його словами, це інтерв’ю «позбавлено будь-якого сенсу», оскільки всі розмови путіна про Україну переписані під копірку, де з одного боку вічно ображена росія та маячня самого путіна, а на іншому боці — весь світ, який тільки й «мріє захопити „багатства“ росії, солдати якої крадуть в Україні унітази».
путін — хвора людина, яка існує у вигаданому світі, котрого немає і якого ніколи не буде. Його пізнання в історії в цілому й історії України зокрема базуються на особистих психічних розладах з ознаками маніакальності. Сподіваюсь, що такі інтерв’ю допоможуть протверезіти західним політикам, — додав секретар РНБО.
Новий рівень ганьби для Карлсона — так більшість західних ЗМІ та аналітиків відреагували на інтерв’ю американського журналіста з путіним.
The Guardian:
Інтерв’ю путіна, зняте в Москві, є першим інтерв’ю західним ЗМІ відтоді, як росія вторглася в Україну в лютому 2022 року. Це ознаменувало новий рівень ганьби для Карлсона, який часто критикував підтримку України з боку США і називав президента України Володимира Зеленського «українським сутенером» і «щуроподібним».
Кір Джайлз, письменник і дослідник, який вивчає росію:
Усі, хто причетний до інтерв’ю Такера Карлсона з путіним, — вороги США і Заходу.
Le Monde:
Карлсон провів не просто формальне інтерв’ю, а справжню рекламну акцію для путіна.
El Pais:
Вибір часу для цієї інформаційної бомби, схоже, не випадковий. Візит Карлсона до Москви відбувся в той момент, коли бойові дії в Україні зайшли в глухий кут і на тлі дедалі більшого розколу в Республіканській партії щодо війни і допомоги Україні.
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