В Польше будут тщательно проверять все украинское зерно, идущее транзитом

У Польщі будуть ретельно перевіряти усе українське зерно, яке йде транзитом.

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Сьогодні підуть чіткі інструкції, що ми перевіряємо все зерно, яке пломбується, яке йде на експорт, яке є тільки транзитним зерном, — заявив заступник міністра сільського господарства і продовольства Польщі Міхал Колодзейчак.

За його словами, коли таке зерно потрапляє до Німеччини та після перевірки виявляється неякісним, «у 99 відсотках випадків воно повертається до Польщі як європейське зерно». Він додав, що те саме стосується і тестування зерна в портах.

Воно повертається вже не в Україну, а в Польщу, — сказав він.

Польсько-українські відносини різко погіршилися через ембарго щодо українського зерна. Європейська комісія (ЄК) 15 вересня 2023 року вирішила не продовжувати обмеження на ввезення чотирьох найменувань сільгосппродукції з України до кількох прикордонних країн ЄС, але зобов’язала Київ запровадити заходи з контролю за експортом.

Після цього влада Словаччини, Угорщини та Польщі оголосила, що продовжує заборону в односторонньому порядку. Україна у зв’язку з цим звернулася зі скаргою до СОТ. Наразі українське зерно в Польщу дозволено ввозити тільки для транзиту в треті країни.

Нагадаємо, 12 лютого польські фермери заблокували майже усі пункти пропуску для вантажівок на кордоні з Україною, а 11 лютого у Дорогуську, що на кордоні з Волинською областю України фермери висипали на дорогу зерно з трьох фур, які їхали до Литви.

Наша підтримка України у війні залишається незмінною, але інтереси польських фермерів важливі. Те, що кілька сотень чи тисяч людей в Україні хочуть заробити величезні гроші — це не наша проблема, — прокоментував останні новини на кордоні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він сказав, що Польща хоче допомогти Україні як державі, українцям як народу у збройному протистоянні з росією.

Безперечно, тут наша позиція ніяк не змінюється. Але не може бути так, щоб через війну і через нашу емпатію та відкритість до України хтось скористався цим для нечесної і нерівної конкуренції з нашими компаніями, нашими фермерами, — сказав прем'єр Польщі.

Туск зазначив, що якщо не враховувати невдоволення польського бізнесу, це може призвести до «зростання антиукраїнських настроїв», а поведінка України може «зламати ентузіазм Європи допомагати їй».