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В Белгороде прогремела серия взрывов и были попадания
В Белгороде прогремела серия взрывов и были попадания (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n192406-v-belgorode-progremela-seriya-vzryvov-i-byli-popadaniya-foto-video.htmlРакурс
У російському місті Бєлгород, який поблизу кордону з Україною, уранці 15 лютого прогриміла серія вибухів та були влучання.
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За даними пропагандистських пабліків, загинуло щонайменше дев’ятеро людей, а 10 постраждали.
У Міноборни рф вже відзвітували про збиття начебто 14 реактивних снарядів.
З Бєлгорода надходять повідомлення про загиблих та постраждалих, проте офіційних даних наразі немає.
Місцеві ЗМІ також повідомляють про падіння уламків на стадіоні біля 42-ї школи. Перед атакою російський губернатор В’ячеслав Гладков попередив жителів про ракетну небезпеку.
Телеграм-канал «112» повідомляє, що уламки ракети впали на магазин «Магніт» на вулиці Лермонтова та на територію школи № 42.
«Попіл» повідомляє, що снаряд потрапив до торговельного центру на вулиці Плеханова. Пропагандисти РИА Новости з посиланням на свого кореспондента повідомили, що ТЦ отримав сильні ушкодження.
Гладков повідомив, що у Бєлгороді та районі запущено сирену ракетної небезпеки.
Незабаром Міноборони Росії заявило, що Україна «намагалася завдати удару по території росії із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір».
Московити пишуть, що ППО «знищила 14 реактивних снарядів». Про наслідки атаки та жертви у повідомленні військового відомства нічого не йдеться.
Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що в Бєлгороді «багато жертв — убитих і поранених». Їхнє число він не назвав.
30 грудня 2023 року Бєлгород зазнав найсильнішого обстрілу за весь час війни росії з Україною. Росіяни писали про 25 жертв, понад 100 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Масований обстріл міста стався наступного дня після того, як російські війська завдали удару по Україні.
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