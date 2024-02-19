Байден предложил спикеру-трамписту Палаты представителей встретиться по законопроекту о помощи Украине

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Президент США Джо Байден готовий провести зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном, щоб обговорити законопроєкт з допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам США, якщо тому «є що сказати».

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Про це американський президент заявив пресі в понеділок, 19 лютого, пише «Голос Америки».

Відповідаючи на питання преси після прибуття до Білого дому, Байден висловив переконання, що республіканці «роблять велику помилку», не відповідаючи на загрози від росії:

Як вони йдуть від загрози з боку росії, відвертаються від НАТО, від того, щоб виконувати наші зобов’язання. Це шокує.

Раніше Байден зауважив, що українські військові були змушені вийти з Авдіївки після того, як українські солдати були вимушені нормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів росії за кілька місяців.

Про це заявив президент США Джо Байден у розмові з президентом України Володимиром Зеленським того ж дня.

З подібною оцінкою ситуації виступив також американський Інститут дослідження війни (ISW):

Затримки допомоги Заходу у сфері безпеки Україні, ймовірно, допомагають росії розпочинати опортуністичні наступальні операції на кількох ділянках лінії фронту, щоб чинити тиск на українські війська на багатьох напрямках.

Нагадаємо, Палата представників до 28 лютого на канікулах, у нижній палаті Конгресу перебуває ухвалений Сенатом закон, а також інші законопроекти про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.