Венгрия определилась с новым пакетом санкций ЕС против россии

https://racurs.ua/n192555-vengriya-opredelilas-s-novym-paketom-sankciy-es-protiv-rossii.html

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Угорщина не блокуватиме 13-ий пакет санкцій ЄС.

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З нього вдалося прибрати всі пункти, що суперечать угорським інтересам, заявив міністр закордонних справ Угорщини Сійярто.

Основоположні економічні інтереси Угорщини не зачіпаються конкретними заходами в списку санкцій, але проблема набагато більша: ЄС продовжує стратегію, яка повністю провалилася, яка не наближає нас до миру, а віддаляє від нього, — вважає Сійярто.

На його думку, попередні пакети санкцій лише завдали шкоди економіці Євросоюзу, де «все ще панує воєнний психоз», хоча «вже зараз зрозуміло», що війна в Україні не завершиться військовим шляхом.

Сійярто також зазначив, що річниця повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну «має стати приводом», щоб говорити про припинення вогню та мирні переговори.

Війна в Україні тягне за собою все більше кровопролиття, більше смертей та більше руйнувань. Проте, на жаль, в порядку денному немає жодної пропозиції, яка має на меті створення миру. ЄС, страждаючи від військового психозу, хоче піти назустріч Вашингтону, ліберальним ЗМІ та громадським організаціям, ухваливши черговий пакет санкцій, цього разу, на спільну думку, безглуздий, — сказав угорський міністр.

До 13-го пакету антиросійських санкцій Євросоюз має намір включити обмеження проти виробництва дронів, йдеться в заяві очільниці МЗС Німеччини Бербок

путіну не вдалося перетворити Україну на російську провінцію. Україна та ЄС зараз ближчі один до одного, ніж будь-коли раніше. Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно, — додала Бербок.

Раніше Reuters повідомило з посиланням на джерела, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Єврокомісія швидко запропонує 14-й набір санкцій, які можуть включати нові заборони на імпорт.