Речник Євросоюзу після слів екс-президента рф Дмитра Медведєва про плани рф захопити «російські» Київ і Одесу порадив тому звернутися до психіатра.

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Зазвичай ми не коментуємо слова людей, які щосили намагаються привертати увагу до себе, особливо якщо це внутрішній «номер 2» для якихось цілей. Хоча це добре, що згадана вами особа публічно транслює діагноз про стан свого ментального здоров’я. Єдине, що тут можна сказати — це порекомендувати консультації і допомогу фахівця, — сказав речник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Петер Стано.

При цьому він був одягнений у футболку з написом «Підтримую Україну». Стано додав, що не впевнений, чи може «росія з тими мільярдами, які витратила на війну проти України, дозволити собі інвестувати щось у соціальну допомогу та охорону здоров’я».

22 лютого заступник голови Радбезу рф Медведєв заявив, що для «досягнення цілей СВО», російським військам доведеться знову дійти до Києва − «якщо не зараз, то за якийсь час», і що росія вже «зачекалася Одесу».

Він також заявив, що Техас «цілком можливо» може від'єднатися від США і «укласти договір про дружбу й співпрацю з днр». Медведєв знову пригрозив реальністю ядерного конфлікту, традиційно пообзивав західних лідерів і висловив переконання, що путін переобереться президентом рф у березні.