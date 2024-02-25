Нового председателя НАПК избрали в Украине. Фото:

https://racurs.ua/n192752-v-ukraine-izbrali-novogo-glavu-napk.html

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Національне агентство з питань запобігання корупції отримало нового керівника.

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У неділю, 25 лютого, в Україні обрали нового голову НАЗК. Цю посаду обійме Віктор Павлущик. Його кандидатуру з 64 кандидатів підтримали одноголосно — шість голосів «за». Про це повідомив «Укрінформ».

Після ухвалення рішення комісія має подати його кандидатуру уряду, а призначати на посаду переможця конкурсу має Кабінет міністрів України.

Зараз він працює керівником відділу детективів Національного антикорупційного бюро. У 2008 році Павлущик отримав диплом спеціаліста Національної академії Служби безпеки України за спеціальністю «Правознавство», він кваліфікований юрист зі знанням англійської мови.

У 2014 році Павлущик отримав диплом спеціаліста Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність «Міжнародний бізнес», кваліфікація економіст-міжнародник.

Нагадаємо, Національному агентству з питань запобігання корупції дозволили можливість перевіряти майно, яке державні службовці набули ще до публічної служби. Відповідний закон 8 листопада ухвалила Верховна Рада.

Джерело: «Укрінформ»