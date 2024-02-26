россия планирует увеличить производство снарядов в 2024 году на 35%

https://racurs.ua/n192762-rossiya-planiruet-uvelichit-proizvodstvo-snaryadov-v-2024-godu-na-35.html

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У 2024 році росія планує виготовити 2,7 млн снарядів (минулого року росіяни виготовили близько 2 млн снарядів 122 мм та 152 мм).

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Про це генерал-майор Вадим Скібіцький сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Побачимо, чи будуть плани виконані. Це потребує, по-перше, модернізації виробництва, розконсервації або створення нових ліній. Тому ми просимо партнерів, що санкції повинні бути спрямовані на верстати, на матеріали, з яких робиться електронні чіпи, мікросхеми і так далі. Тому це дуже широкий спектр, за цим напрямком працює зараз і Головне управління розвідки, і вся наша розвідувальна спільнота, — зазначив Скібіцький.

Він розповів, що торік росіяни спромоглися виготовили близько 2 млн снарядів 122 мм та 152 мм.

За даними розвідки, росія вже вивезла з білорусі всі боєприпаси, зараз звідти немає що брати.

У лютому 2024 року росіяни запланували випустити 130 ракет класу «Іскандер», «Калібр», Х-101, Х-32, «Кинджал».

Крім того, у росії створили центр, який займається заміщенням іноземних комплектуючих, особливо електронної бази, на елементи російського виробництва. Вони гірші за якістю, але дозволяють виробляти зброю.

З Північної Кореї росіяни вже отримали 1,5 млн снарядів 122 мм та 152 мм. Це боєприпаси 70−80 років, половина з них не спрацьовує. В обмін на постачання снарядів та ракет Пхеньян прагне отримати від Москви військові технології, зокрема ті, що стосуються ядерної зброї, для розбудови свого ВПК.

Україна отримала лише 30% від обіцяного ЄС мільйона снарядів, повідомив 25 лютого президент Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ України закликав заборонити експорт снарядів з Європи до інших країн, крім України.

Це пов’язано із гострою нестачею снарядів в українській армії, повідомляє німецьке медіа RND.