"Слово пацана" и другие российские хиты сняли в рамках поддержки путина на выборах

https://racurs.ua/n192763-slovo-pacana-i-holop-snyali-dlya-podderjki-putina-na-vyborah.html

Ракурс

Серіал «Слово пацана» та інші російські хіти знімали у рамках підтримки володимира путіна на виборах.

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Видання «Медуза» отримало доступ до внутрішніх документів адміністрації президента рф. У них йдеться, що «Слово пацана», «Холоп» та інші хіти — це «контент», випущений спеціально до виборів. Самі автори, як переконує «Медуза», про це не знали.

Навесні 2023 року в адміністрації президента росії відбулася нарада, присвячена майбутньому переобранню путіна. Його учасникам продемонстрували презентацію під назвою «Творчий контент до виборів».

Згідно з презентацією, під вибори 2024 року було підготовлено кілька десятків «творчих проектів». Серед них як проекти «за тематикою СВО» (тобто про війну московитів в Україні), так і дуже популярні мейнстрімні фільми та серіали.

Наприклад, у документі вказано російські касові хіти: комедія «Холоп 2», драма про фігурне катання «Лід 3», мюзикл «Бременські музиканти» (заради нього режисер Микита Міхалков домовлявся про те, щоб із чорного списку заборонених артистів прибрали Ірину Горбачову), фільм-казка «За щучим велінням».

Загалом ці проекти зібрали у прокаті близько 10 млрд рублів. А за оцінкою авторів презентації в АП, ще й забезпечили «захист національних інтересів, а також культурних та суспільних (традиційних) цінностей».

Вказано в документі й найпопулярніший російський серіал останніх років «Слово пацана», який розповідає про казанські кримінальні угруповання останніх радянських років.

Він, як і інші проекти з презентації, покликаний забезпечити «підвищення рівня знань населення про позитивні зміни в житті людей у так званій росії, про історичні та сучасні досягнення московитів, про героїв наших днів та приклади для наслідування», а також свідчить «про збереження культурної ідентичності, традицій та суверенітету».

Крім того, на думку Кремля, «Слово пацана» розповідає про «якісні зміни життя на росії як стійкий тренд» (тобто, мабуть, про те, що у 2020-х росіяни живуть краще, ніж радянські люди у 1980-х).

Творці фільмів, з якими поговорили журналісти, кажуть, що не знали про свою місію у цьому сенсі.

Опа, ні**уя собі! Вперше про це чую, — так відреагував на дзвінок журналістів режисер одного із кінопроектів, які потрапили до презентації.

Джерело, близьке до знімальної групи серіалу «Нюрнберг», також заявило, що «вперше чує", що серіал може бути частиною якоїсь передвиборчої кампанії.

Співрозмовники схиляються до того, що кремлівські ідеологи просто примазуються до успішних проектів.

Я гадаю, вони обрали все, що можна до виборів хоч якось залучити. Взяли, що змогли, з повітря, — сказало джерело, знайоме з деталями зйомок одного із серіалів, які потрапили до списку.

Їхній колега з кіноіндустрії пояснює: