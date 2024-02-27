В Польше на границе возле беларуси задержали украинского журналиста

https://racurs.ua/n192807-v-polshe-na-granice-vozle-belarusi-zaderjali-ukrainskogo-jurnalista.html

Ракурс

Польські правоохоронці затримали журналіста «Української правди» Михайла Ткача на кордоні біля білорусі.

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Він знімав про торгівлю між Польщею та росією, повідомили в УП.

Ткач розповів, що біля кордону Польщі із білоруссю до медійників під’їхали польські поліцейські та показали значок. Українці показали документи і посвідчення журналіста. Силовики почали хапати камери та обшукувати. Медійників привезли у комендатуру. Близько 10 людей почали обшукувати авто, повикидали речі на капот, забрали всі картки пам’яті з камер, забрали усі телефони, документи.

На допиті в комендатурі я повідомив, що ми журналісти і сказав, що ми знімаємо як Польща торгує з росією через білорусь і як Польща торгує з білоруссю, як сільськогосподарська продукція йде з росії і білорусі в Польщу. Вони почали мене запитувати, хто ще про це знає, чи знають про це українські можновладці, український уряд. Розпитували, хто наші джерела, як ми про це дізналися, скільки часу ми працюємо над цією темою".

Ткача та оператора утримували в комендатурі щонайменше чотири години й лише потім відпустили після дозволу «зверху». Увесь цей час журналістам не дозволяли ні з ким зв’язатися. В польській комендатурі українців допитували не лише поліцейські, а й представники спецслужби.

Після того, як журналістам повернули картки пам’яті, стало відомо, що деякі відзняті матеріали були видалені. Крім того, українців розпитували, чи будуть вони розповідати публічно, що їх затримували.