После потери Сергея Котова россияне не выводят свои корабли в Черное море

https://racurs.ua/n193185-posle-poteri-sergeya-kotova-rossiyane-ne-vyvodyat-svoi-korabli-v-chernoe-more.html

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Після втрати військового судна «Сергій Котов» росіяни майже тиждень не виводять свої кораблі в Чорне море.

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Окупанти також звели до мінімуму кількість кораблів у портах Криму, розповів 10 березня речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Там перебувають ті одиниці, яким не знайшлося місця в пунктах базування Новоросійська, Сочі, Туапсе, — сказав він.

Речник додав, що саме тому росіяни використовують для ударів по припортовій інфраструктурі українських міст авіацію.

ГУР офіційно підтвердило знищення ворожого корабля «Сергій Котов» вартістю 65 млн дол.

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України «Group 13» атакував патрульний корабель морськими дронами «Magura V5», внаслідок чого він зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.