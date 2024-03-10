Посол Украины в Ватикане встретится с Папой Франциском

https://racurs.ua/n193188-posol-ukrainy-v-vatikane-vstretitsya-s-papoy-franciskom-model-belogo-flaga-nepriemlema.html

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Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш незабаром матиме зустріч з Папою — аби донести «кілька моментів, які є базовими».

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Звертатися варто не до України, а до Росії. Україна — жертва. Україна не може в жодному випадку прийняти модель підняття білого прапора — бо це питання життя і смерті, — сказав Андрій Юраш в коментарі «Радіо Свобода».

Він додав, що Україна постійно працює над запрошенням Папи Римського до України, а нещодавні заяви виражають не позицію Ватикану, а особисті погляди Папи.

Раніше у Ватикані пояснили слова папи Франциска про «білий прапор» — мав намір «закликати до припинення вогню та відновити сміливість переговорів», але не мав на увазі капітуляцію.

Після цих слів папи Франциска глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив, що Україна «зранена, але нескорена». Всіх, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України вистояти у війні, глава УГКЦ закликав приїхати до країни.