Грузия требует от Украины выдать команду Саакашвили

https://racurs.ua/n193218-gruziya-trebuet-ot-ukrainy-vydat-komandu-saakashvili.html

Ракурс

Грузія вимагає від України видати соратників екс-президента Михайла Саакашвілі.

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Уряд Грузії висловив своє занепокоєння перебуванням на високих посадах в Україні членів команди Саакашвілі, які є злочинцями в Грузії, і закликав видати їх.

Йдеться про радника Генпрокурора України Зураба Адеїшвілі та заступника голови Служби контррозвідки України Георгія Лорткіпанідзе.

У заяві наголошується, що владі України важливо і необхідно передати Грузії осіб, які нині обіймають високі посади в українській владі.

Радник генпрокурора України Адеішвілі — колишній генеральний прокурор і міністр юстиції Грузії.

Заступник голови військової розвідки України Лорткіпанідзе — колишній заступник міністра внутрішніх справ Грузії.

На Батьківщині проти Лорткіпанідзе порушено кримінальну справу — грузинська влада звинувачує його у допомозі Саакакшвілі потрапити до Грузії навесні 2021 року.

Протягом останніх двох років Грузія непохитно висловлювала свою солідарність з Українською державою та українським народом і засуджувала військову агресію росії проти нашої дружньої країни. Грузія офіційно долучилася до понад 600 рішень, розроблених на міжнародних платформах, які забезпечили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та засудження військової агресії рф. Крім того, Грузія надає велику гуманітарну допомогу дружньому українському народу. Висловлюємо надію, що влада України перегляне рішення, які грубо суперечать духу дружби між Грузією та Україною, грузинським та українським народами. Перш за все, українській владі важливо і необхідно передати Грузії злочинців, які зараз обіймають високі пости в українській владі", — йдеться у заяві грузинського уряду.

Нагадаємо, що упродовж останніх двох років Грузія: