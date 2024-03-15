Возле посольства рф в Риге поклонникам путина предлагают на автобусе отправиться в Челябинск, Пермь или Омск

https://racurs.ua/n193351-vozle-posolstva-rf-v-rige-poklonnikam-putina-predlagaut-na-avtobuse-otpravitsya-v-chelyabinsk.html

Ракурс

Біля посольства рф у Ризі поставили автобус із пропозицією тим, хто голосує за путіна, вибрати місто, до якого можна вирушити.

.

На вибір — Челябінськ, Таганрог, Перм, Омськ, Бєлгород, Нижній Тагіл. Для росіян продубльовано російською, оскільки два слова латиською вони так вивчити і не зуміли.

Організатори флешмобу зазначають, що їхня мета однозначна — засудити проведення «виборів» на території Латвії.

Iegriez savu laimes ratu!#vēstījumsvateipic.twitter.com/TKj6CBorlO — Normunds Namnieks � (@2N_ICEBOX) March 15, 2024 Ці бандити послання не зрозуміють, — вважає одна із мешканок, зазначаючи, що гасло та портрет Путіна на автобусі можуть викликати нерозуміння.

Навіть якщо двоє зрозуміють — це означатиме, що роботу не було зроблено даремно, — підкреслює організатор флешмобу Нормунд, зазначаючи, що це символічне «вітання» фанатам путіна.

Портрет путіна на автобусі у краплях крові, а поряд з ним зображено колесо удачі, яке вказує на можливі сценарії, які відбудуться у разі переобрання путіна.

Так звані «вибори Путіна» пройдуть у неділю, 17 березня, на них зареєстровано чотирьох кандидатів — господаря Кремля путіна, висунутого «Комуністами росії» Миколою Харитонов, лідера Ліберально-демократичної партії Леоніда Слуцького та Владислава Даванкова від партії «Нові люди».

17 березня о 10.00 у сквері перед будівлею посольства росії в Ризі відбудеться акція протесту для засудження проведення «перевиборів путіна» на території Латвії. До місця проведення заходу кожного запрошують приїхати з латвійськими та українськими прапорами, плакатами та символікою.