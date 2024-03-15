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Ракурс
Возле посольства рф в Риге поклонникам путина предлагают на автобусе отправиться в Челябинск, Пермь или Омск

Возле посольства рф в Риге поклонникам путина предлагают на автобусе отправиться в Челябинск, Пермь или Омск (ФОТО)

15 мар 2024, 12:43
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Біля посольства рф у Ризі поставили автобус із пропозицією тим, хто голосує за путіна, вибрати місто, до якого можна вирушити.


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На вибір — Челябінськ, Таганрог, Перм, Омськ, Бєлгород, Нижній Тагіл. Для росіян продубльовано російською, оскільки два слова латиською вони так вивчити і не зуміли.

Організатори флешмобу зазначають, що їхня мета однозначна — засудити проведення «виборів» на території Латвії.

Ці бандити послання не зрозуміють, — вважає одна із мешканок, зазначаючи, що гасло та портрет Путіна на автобусі можуть викликати нерозуміння.

Навіть якщо двоє зрозуміють — це означатиме, що роботу не було зроблено даремно, — підкреслює організатор флешмобу Нормунд, зазначаючи, що це символічне «вітання» фанатам путіна.

Портрет путіна на автобусі у краплях крові, а поряд з ним зображено колесо удачі, яке вказує на можливі сценарії, які відбудуться у разі переобрання путіна.

Так звані «вибори Путіна» пройдуть у неділю, 17 березня, на них зареєстровано чотирьох кандидатів — господаря Кремля путіна, висунутого «Комуністами росії» Миколою Харитонов, лідера Ліберально-демократичної партії Леоніда Слуцького та Владислава Даванкова від партії «Нові люди».

17 березня о 10.00 у сквері перед будівлею посольства росії в Ризі відбудеться акція протесту для засудження проведення «перевиборів путіна» на території Латвії. До місця проведення заходу кожного запрошують приїхати з латвійськими та українськими прапорами, плакатами та символікою.

Источник: Ракурс


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