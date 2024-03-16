Германия имеет данные о возможном нападении рф на страны НАТО в 2026 году - Business Insider

https://racurs.ua/n193385-u-germanii-est-dannye-o-vozmojnom-napadenii-rf-na-strany-nato-v-2026-godu-business-insider.html

Ракурс

Німеччина отримала дані про можливість нападу росії на країни НАТО з 2026 року.

.

Про це пише видання Business Insider з посиланням на аналіз спецслужб Німеччини. Відповідно до нього, росія готується до масштабного конфлікту із Заходом, на що вказує реорганізація російської армії, пересування військ і розміщення ракет на заході країни, а також нарощування російського виробництва озброєнь.

Останнє може призвести до того, що росія подвоїть свою військову міць протягом наступних п’яти років порівняно із сьогоднішнім днем, особливо в галузі звичайних озброєнь.

У секретному звіті зазначається, що не можна виключати", що росія нападе принаймні на частину території НАТО «з 2026 року», наприклад у країнах Балтії або Фінляндії. Business Insider наголошує, що німецькі служби досі не робили таких конкретних заяв публічно.

росія веде війну в Україні вже два роки, але поки жодна зі сторін не змогла перемогти. Зараз на сході України йде жорстока війна на виснаження, жертвами якої стали десятки тисяч солдатів. І хоча, за експертними оцінками, росія вже залучає до війни значні людські та матеріальні ресурси зі своїх військових, західні спецслужби все більше стурбовані ескалацією, — йдеться у звіті.

Згідно з інформацією Business Insider, зараз у федеральному уряді обговорюється «вибуховий аналіз» німецьких спецслужб. Інтенсифікація російського виробництва зброї може призвести до того, що росія в найближчі п’ять років подвоїть свою військову потужність порівняно з сьогоднішньою, особливо у звичайних озброєннях.