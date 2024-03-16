Можем и 200% путину нарисовать – ГУР о ходе "выборов" на оккупированных территориях

https://racurs.ua/n193388-mojem-i-200-putinu-narisovat-gur-o-hode-vyborov-na-okkupirovannyh-territoriyah.html

Ракурс

У росії 16 березня триває другий день голосування на так званих виборах так званого президента так званої росії.

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Рашисти буцімто обирають президента свого утворення і на тимчасово окупованих територіях України.

В Головному управлінні розвідки Міноборони 16 березня повідомили, як російські загарбники продовжують спроби змусити українців взяти участь у так званому «голосуванні» за президента рф.

Залякування, підкуп, тиск — основні методи, — зазначили в ГУР.

У тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей представники російської окупаційної влади у супроводі озброєних військових та фсбшників рф обходять домівки українських громадян аби роз’яснити їм «за кого потрібно голосувати».

При цьому окупанти наголошують, що можуть «намалювати» своєму диктаторові і понад двісті відсотків підтримки, а результат «виборів путіна» буде незмінний. Разом із тим, загарбники дають поневоленим мешканцям зрозуміти, що відмова підтримати путіна буде свідчити про їхню антиросійську позицію.

Очевидно, що страх перед «нелояльними» до окупаційної влади українцями, які можуть, на їх погляд, дестабілізувати ситуацію під час «виборів» у окупантів чималий. Через це на Херсонщині на початку березня вони влаштували фільтраційні заходи, під час яких затримували «неблагонадійних» українців. Основний критерій для цього — відсутність паспорту громадянина рф, — зазначили у ГУР.

Під тиском «виборчого» фарсу продовжують перебувати українські підприємці та освітяни на поневолених землях. Одним у разі відмови «підтримати» путіна, окупанти погрожують позбавити права займатися підприємництвом. Інших — залякують звільненням. До пенсіонерів на ТОТ у кремлівських агентів інший «агітаційний підхід» — їх намагаються змусити «проголосувати» підкупом та обманом про «краще життя» і «соціальні виплати».

Попри тиск та репресії з боку російських окупаційних військ, більшість людей чинять німий опір окупантам, зачиняючись у своїх домівках і намагаються усіляко перешкоджати представникам так званих «мобільних виборчих дільниць», заявили в українській розвідці.