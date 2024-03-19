Умеров после «Рамштайна» – Едем с пакетом, который устроит наши войска

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«Їдемо з пакетом, який влаштує наші війська». Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після 20-го засідання коаліції партнерів України «Рамштайн». Він сказав, що Україна впродовж найближчих двох тижнів отримає від партнерів допомогу.

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Про це міністр оборони заявив в ексклюзивному інтервʼю «Радіо Свобода».

Він сказав, що на сьогоднішній зустрічі фокус був, зокрема, на артилерії і її «буде надано достатньо на перший крок», також, додав, що «плануємо ще й збільшити виробництво».

Головною темою засідання були боєприпаси. Дуже велика кількість країн заявила про пакети допомоги, в які входять боєприпаси — 155 мм, 152 мм, 105 мм. Іншим пунктом зустрічі стала ППО. Партнери запевнили в подальшому наданні більшої кількості ракет для наших систем ППО.

Канада та Німеччина доєднаються до чеської ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів для України, заявили міністри оборони країн після «Рамштайну», їх цитують ЗМІ.

Канада виділить на це понад 29 млн доларів, також країна передасть прилади нічного бачення на суму 7,5 млн канадських доларів, пише Reuters.

Німеччина натомість оплатить 180 тисяч снарядів в межах цієї ініціативи. Посилання відбуватиметься поступово і розпочнеться влітку, передає канал ntv слова міністра оборони Бориса Пісторіуса.

Люксембург приєднується до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція та Німеччина. Закуповує дрони для України у співпраці з Бельгією та Нідерландами.

Заходи з підготовки F-16 йдуть чітко за планом. Україна активно працює з усіма залученими країнами: США, Данією, Бельгією, Нідерландами, Румунією та іншими партнерами.

До дронової коаліції приєдналися декілька нових країн та зробили внески. Перші результати цієї коаліції очікують в кінці березня.