Компания Neuralink показала своего первого пациента, которому вживила чип в мозг

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Ракурс

Компанія Neuralink Ілона Маска показала свого першого пацієнта, якому вживила чіп у мозок.

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29-річний чоловік, який у 2016 році був паралізований нижче за плечі, грав за допомогою чіпа в шахи на ноутбуці і пересував курсор силою думки. Додамо, що чіп пацієнта імплантували в січні цього року.

Фахівці відзначають, що технологія, хоч і показує непогані результати, але ще далека від ідеалу та попереду ще багато роботи.

У січні Ноланду імплантували мозковий чип, за допомогою якого він може переміщувати курсор по екрану ноутбука, лише думаючи про це.

За словами пацієнта, операція була надзвичайно легкою.