С 1 апреля Польша останавливает транзит украинской агропродукции

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Ракурс

З 1 квітня Польща зупиняє транзит української агропродукції.

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Про це заявив міністр розвитку та технологій країни Кшиштоф Гетьман, пише державна пресова агенція Польщі (PAP).

Наразі на територію Польщі заборонено експортувати українські ріпак, кукурудзу, пшеницю та соняшник. Нові обмеження у вигляді ліцензування планують запровадити ще для низки продуктів, включаючи цукор, яйця та м’ясо птиці та фрукти, особливо яблука.

Крім того, планують ліцензувати аграрний експорт з України, що дозволить запровадити нові обмеження на ввезення українських продуктів до Польщі.

Міністр розвитку та технологій Кшиштоф Гетьман заявив у понеділок в ефірі «Радіо Люблін», що тривають переговори з Україною щодо системи ліцензування торгівлі сільськогосподарською продукцією з України. Він додав, що сподівається, що цього тижня вони будуть завершені.

Ми дуже просунулися в переговорах з Україною про систему ліцензування, яку не змогли організувати наші попередники. Ми вже на етапі переговорів з українською стороною про чутливу продукцію. Я сподіваюся, що ці переговори продовжаться цього тижня і спрямовані на завершення (…), — сказав Гетьман.

Відповідаючи на запитання про протести фермерів, міністр заявив, що багато вимог щодо Green Deal — якщо не всі — виконано. За останні три місяці — у зв’язку з аграрними протестами — багато чого досягнуто, особливо в питанні законних вимог фермерів щодо Green Deal, — сказав міністр. Говорячи про надлишок пшениці в Польщі, Гетьман нагадав, що міністр сільського господарства та розвитку села Чеслав Сєкерський планує дотації. Ми сподіваємося, тому що ми також говорили з українською стороною, що навіть транзит — в першу чергу кукурудзи і пшениці — практично закінчиться після 1 квітня, — зазначив Гетьман. У ніч із вівторка на середу в Ясьонці поблизу Жешува було підписано угоду між представниками сільськогосподарських організацій та міністром Сєкерським, зокрема щодо: регулювання економічних відносин з Україною. У документі, зокрема, передбачено, що міністр сільського господарства має звернутися до прем'єр-міністра Дональда Туска з проханням призупинити транзит територією Польщі сільськогосподарської продукції, яка перебуває під ембарго, з України. Сторони також зазначили, що торговельні відносини між обома країнами повинні регулюватися, включаючи доступ на ринок для таких продуктів, як, серед іншого, зернові, ріпак, кукурудза, цукор, птиця, яйця, м’які фрукти та яблука. Угода також містить положення щодо субсидування зерна, проданого з 1 січня цього року. і 30 травня цього року збереження рівня сільськогосподарського податку на рівні 2023 року або підтримка соціальної сторони діяльності уряду, спрямованої на зміни Green Deal, такі як обмеження екосхем і спрощення правил допомоги для фермерів. 15 березня Єврокомісія опублікувала проект поправок до двох нормативних актів, пов’язаних із Green Deal. Пропозиції включають, серед іншого: скасування зобов’язання залишитися під паром 4% ріллі, вибір між диверсифікацією культур і сівозміною, спрощення щодо підтримки ґрунтового покриву. До фермерських господарств до 10 га не застосовуватимуться санкції, пов’язані з виконанням екологічних стандартів. Тим часом п’ять країн ЄС закликають заборонити імпорт зерна із росії та білорусі. Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії звернулися до Європейської комісії із закликом заборонити імпорт зерна з росії та білорусі до Євросоюзу.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства сільського господарства Литви.

У зверненні також пропонується, аби заборона поширювалася на всю територію Європейського Союзу.

Міністри цих п’яти країн наголосили на важливості впровадження заходів, щоб на європейський ринок не потрапляло вкрадене з України зерно.

Розгляд цього питання планується на найближчому засіданні Ради міністрів сільського господарства та рибальства ЄС.

Нагадаємо, що Міністерство сільського господарства Литви ініціювало розслідування щодо походження зерна, яке ввозиться до країни. Цьому передувало отримання інформації від міністра агрополітики України про те, що росія наживається на експорті зерна з тимчасово окупованих територій України до третіх країн.