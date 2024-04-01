Помощь Украине будет приоритетом, когда Конгресс вернется после каникул

Таким чином, вважає він, можна дещо заспокоїти консерваторів, які вважають, що США роблять «занадто багато» для України.

Крім того, розглядається варіант надання Україні допомоги у вигляді доходів від заморожених російських активів.

Закон про допомогу Україні буде винесено на голосування Конгресу США після 9 квітня, передбачають республіканці.

Відразу два члени Республіканської партії заявили журналістам, що речник Конгресу США Майк Джонсон після 9 квітня має намір винести на голосування законопроект про американську допомогу Україні.

Голова Комітету з розвідки Конгресу США Майк Тернер заявив в інтерв’ю телекомпанії CBS, що Джонсон неодноразово висловлював підтримку Україні, зокрема у розмовах із президентом України Володимиром Зеленським.

Він висловив сподівання, що Конгрес ухвалить закон про виділення Україні нового пакету допомоги одразу після повернення з великодніх канікул.

Спікер робив дуже чіткі заяви про те, що коли ми повернемося, це буде нашим наступним пріоритетом на порядку денному, — сказав Тернер.

Ще один республіканець, конгресмен від штату Нью-Йорк Майк Лоулер, сказав телекомпанії CNN, що Джонсон запевнив його у швидкому розгляді законопроекту.

Я розмовляв безпосередньо з ним, — сказав член Конгресу (його слова цитує видання The Hill). — Не буду вдаватися до подробиць цієї розмови, але я впевнений, що [Джонсон] винесе закон на обговорення і ми зможемо проголосувати.

Конгрес США повертається з великодніх канікул 9 квітня і працюватиме до 22 квітня, коли він знову має піти на тижневі вихідні. За словами Тернера, законопроект про допомогу Україні має бути проголосований ще до 22-го.

Водночас, як пишуть американські ЗМІ, поки що неясно, в якій саме формі Конгрес може схвалити допомогу Україні.

Раніше деякі республіканці пов’язували виділення нових коштів для Києва зі зміцненням безпеки південних кордонів та посиленням боротьби з нелегальною імміграцією. Наразі частина Республіканської партії пропонує фінансувати допомогу Україні за рахунок скорочення інших бюджетних видатків. Колишній глава Білого дому Дональд Трамп, який знову балотується у президенти, також казав, що гроші Україні потрібно виділяти у вигляді кредитів.

Крім того, за інформацією ЗМІ, найбільш радикально налаштоване трампістське крило Республіканської партії (зокрема конгресвум Марджорі Тейлор Грін) загрожують відправити Джонсона у відставку, якщо він винесений закон про допомогу Україні на голосування. У такому разі його можуть урятувати члени Демократичної партії, переважна більшість яких виступають за відновлення підтримки Києва.

Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на загальну суму 95 млрд доларів (близько 60 млрд з них призначено для Києва) вже схвалив Сенат, але він, як і раніше, заблокований у Палаті представників через позицію прихильників екс-президента Дональда Трампа та призначеного ними спікера Майка Джонсона.

Українські та західні офіційні особи визнають, що затримка з виділенням американської військової допомоги вже шкодить становищу України на полі бою.