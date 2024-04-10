Швейцария объявила дату проведения саммита по формуле мира Украины

https://racurs.ua/n194230-shveycariya-obyavila-datu-sammita-mira.html

Ракурс

Швейцарія оголосила дати проведення саміту щодо формули миру України.

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Конференція відбудеться 15−16 червня на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден поблизу міста Люцерн.

Зараз існує достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для початку мирного процесу, — цитує заяву Федеральної раді Швейцарії видання The Guardian.

Очікують, що на захід запросять від 80 до 100 країн, переважно з так званого Глобального Півдня. Про це раніше писала агенція Bloomberg.

Наразі немає стовідсоткової впевненості, що до саміту приєднається Китай. Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі з огляду на вплив, який, за їхніми словами, Пекін має на Москву.

Речник Міністерства закордонних справ Швейцарії повідомив, що дата і місце проведення конференції ще не визначені.

На додаток до перспектив України, росії та Європи, важливо також прислухатися до Глобального Півдня, який відіграватиме ключову роль у можливому включенні росії в цей процес. Саме тому ми перебуваємо в тісному контакті з Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР та Саудівською Аравією, — заявив речник МЗС в інтерв’ю Bloomberg у 8 квітня.

Наразі Пекін взяв участь лише в одній зустрічі між радниками з національної безпеки, метою якої було закласти основу для саміту.

Кілька країн наполягали на тому, щоб росія взяла участь у зустрічі у Швейцарії, але Київ хоче широкої згоди щодо ключових принципів, які ляжуть в основу будь-якого майбутнього врегулювання, перш ніж вступати в контакти з Москвою.