США оценили угрозу возможных ударов Ирану по Израилю. Фото:

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Сполучені Штати Америки вважають реальною загрозу нападу Ірану на Ізраїль.

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Зараз Вашингтон переглядає власну військову структуру в регіоні на тлі загрози з боку Ірану, а також стежать за розвитком ситуації. Американському президенту Джо Байдену кілька разів на день доповідають про ситуацію. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Sky News.

Байден дав зрозуміти всій команді національної безпеки, що ми будемо серйозно ставитися до наших зобов’язань щодо оборони, самооборони Ізраїлю, — наголосив він.

Крім того, у Білому домі очікують на відповідь від ХАМАСу щодо останнього раунду переговорів про звільнення заручників.

Тим часом американський телеканал CNN із посиланням на американського чиновника повідомив, що Пентагон почав перекидати додаткові ресурси у регіон Близького Сходу. Зазначається, що планується посилення ППО американських баз в Іраку та Сирії, які з жовтня по лютий вже понад 100 разів були атаковані бойовиками, яких підтримує Іран.

Нагадаємо, 1 квітня Ізраїль завдав ракетного удару по Дамаску у Сирії, внаслідок чого була зруйнована будівля консульства Ірану. Тоді загинули щонайменше семеро іранців, серед яких двоє генералів.

Після цього іранська влада звинуватила Ізраїль у нападі й пообіцяв «жорстку» відповідь. Тель-Авів попередив Тегеран, що будуть наслідки.

Джерело: Sky News, CNN