Депутаты в парламенте Грузии подрались из-за российской копии закона об «иноагентах» (ВИДЕО)

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Ракурс

Парламент Грузії 15 квітня знову розпочав розгляд резонансного законопроєкту про «іноагентів». Біля стін парламенту зібралися сотні людей, вони розгорнули прапори Євросоюзу і плакати «Ні — російському закону!».

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Протестують опозиціонери, представники неурядових організацій, винороби, які закликають «уряд зрадників» піти у відставку, а також деякі журналісти. Масштабна акція перед парламентом збирається сьогодні о 20.00 за київським часом.

У самому ж парламенті вже сталася бійка — лідер партії «Громадяни» Алеко Елісашвілі напав на представника парламентської більшості Мамуку Мдінарадзе, коли той представляв законопроєкт.

Навесні 2023 року після ухвалення законопроєкту про «іноагентів» у першому читанні в Грузії відбулися багатотисячні акції протесту, які супроводжувалися бійками з поліцією. Після цього парламент відхилив у другому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», а документ «Про реєстрацію іноземних агентів», що йде з ним у звʼязці, відкликав.

Нині законопроект практично нічим не відрізняється від торішнього. До нього, як сказав Мдинарадзе, внесли лише одну зміну: замість терміна «агент іноземного впливу» пропонується використати формулювання «організація, яка проводить іноземні інтереси».

Правляча партія вважає, що ухвалення закону забезпечить прозорість неурядових організацій, які фінансують «екстремізм та революційні процеси».