Премьер Грузии боится "украинизации" Грузии – Киев ответил на заявление Кобахидзе

https://racurs.ua/n194496-premer-gruzii-boitsya-ukrainizacii-svoey-strany-kiev-otvetil-na-zayavlenie-kobahidze.html

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Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що закон про «іноагентів» захистить Тбілісі від «українізації».

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Під «загрозою українізації» Кобахідзе має на увазі нібито прагнення недержавних організацій (НДО) позбавити Грузію суверенітету та стабільного розвитку.

Якби НДО досягли того, чого вони активно намагалися зробити у 2020−2022 роках, а саме зміни влади шляхом революції, то сьогодні Грузія була б у гіршій ситуації, ніж Україна, а це означає, що позаду залишився б і мир, і євроінтеграція, — цитує його телеканал 1TV.

У МЗС України відповіли на цей закид.

Викликають обурення коментарі премʼєр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе щодо загрози «українізації», проти якої нібито спрямований зазначений законопроєкт. Використання імені нашої країни у такому зневажливому контексті завдає додаткової шкоди українсько-грузинським відносинам. Русифікація, а не міфічна «українізація», є реальною загрозою для Грузії, — зазначили в пресслужбі МЗС України.

17 квітня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який викликав масові протести в країні. Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто.

Законопроєкт вимагатиме від організацій, які отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону, зареєструватися як «агенти іноземного впливу». Швидше за все, документ буде ухвалено парламентом, контрольованим правлячою партією «Грузинська мрія» та її союзниками, пишуть журналісти.

Опоненти кажуть, що «цей закон завдасть шкоди прагненню Грузії вступити до Європейського Союзу».

Критики порівняли законопроєкт із російським законодавством, що «використовується Кремлем для придушення інакодумства». Ухилення від реєстрації або неподання фінансової декларації у встановлені терміни тягне за собою штраф у розмірі 9 тис. дол. У 2023 році документ відкликали після двох днів масових протестів та зіткнень демонстрантів із силовиками.