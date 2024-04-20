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Пакет помощи Украине на 61 млрд долл. приняли в Палате представителей США
Пакет помощи Украине на 61 млрд долл. приняли в Палате представителей СШАhttps://racurs.ua/n194567-paket-pomoschi-ukraine-na-61-mlrd-doll-prinyali-v-palate-predstaviteley-ssha.htmlРакурс
Пакет допомоги Україні від США на 61 млрд дол. прийняли 20 квітня у Палаті представників.
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Тепер його мають швидко передати в Сенат США, де увечері 20 квітня відбудеться остаточне голосування.
«За» проголосували 310 конгресменів, «проти» — 112 законодавців.
Семеро членів Палати не голосували. Востаннє Палата представників схвалювала допомогу Україні 2023 року.
В ефірі «Голосу Америки» звернули увагу на велику кількість українських прапорців в руках американських законодавців у Палаті представників США.
Цей закон передбачає:
- майже 14 млрд дол. на купівлю американської зброї, щоб надати Україні;
- 13 млрд на поповнення запасів Пентагону;
- 7 млрд на зміцнення позицій США в регіоні, щоб підвищити обороноздатність союзників;
- майже 9 млрд доларів економічної допомоги як позику.
Лідер більшості у Сенаті, сенатор-демократ Чак Шумер заявив, що Сенат має «попередню згоду» провести перше поіменне голосування щодо законопроєкту про допомогу іноземним державам у вівторок вдень.
Шумер зауважив, що остаточного визначення дати голосування потрібна згода всіх 100 сенаторів, і він зараз збирає голоси.
Сподіваюся, ми зможемо зробити оголошення пізніше цього ранку, — сказав спікер більшості у Сенаті.
Далі документ буде відправлено на підпис президенту США Джо Байдену. Раніше він заявляв, що одразу підпише отриманий законопроєкт.