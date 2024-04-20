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Ракурс
Пакет помощи Украине на 61 млрд долл. приняли в Палате представителей США

Пакет помощи Украине на 61 млрд долл. приняли в Палате представителей США

20 апр 2024, 20:46
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Пакет допомоги Україні від США на 61 млрд дол. прийняли 20 квітня у Палаті представників.


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Тепер його мають швидко передати в Сенат США, де увечері 20 квітня відбудеться остаточне голосування.

«За» проголосували 310 конгресменів, «проти» — 112 законодавців.

Семеро членів Палати не голосували. Востаннє Палата представників схвалювала допомогу Україні 2023 року.

В ефірі «Голосу Америки» звернули увагу на велику кількість українських прапорців в руках американських законодавців у Палаті представників США.

Цей закон передбачає:

  • майже 14 млрд дол. на купівлю американської зброї, щоб надати Україні;
  • 13 млрд на поповнення запасів Пентагону;
  • 7 млрд на зміцнення позицій США в регіоні, щоб підвищити обороноздатність союзників;
  • майже 9 млрд доларів економічної допомоги як позику.

Лідер більшості у Сенаті, сенатор-демократ Чак Шумер заявив, що Сенат має «попередню згоду» провести перше поіменне голосування щодо законопроєкту про допомогу іноземним державам у вівторок вдень.

Шумер зауважив, що остаточного визначення дати голосування потрібна згода всіх 100 сенаторів, і він зараз збирає голоси.

Сподіваюся, ми зможемо зробити оголошення пізніше цього ранку, — сказав спікер більшості у Сенаті.

Далі документ буде відправлено на підпис президенту США Джо Байдену. Раніше він заявляв, що одразу підпише отриманий законопроєкт.

Источник: Ракурс


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