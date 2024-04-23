Европарламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной, но ввел новые ограничения

https://racurs.ua/n194648-evroparlament-prodlil-besposhlinnuu-torgovlu-s-ukrainoy-no-vvel-novye-ogranicheniya.html

Ракурс

Європарламент 23 квітня проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною, проте запровадив нові обмеження на рівень імпорту.

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Якщо рівень імпорту м’яса птиці, яєць, цукру, вівса, круп, кукурудзи та меду перевищить середній обсяг імпорту, зафіксований у другій половині 2021 року, а також упродовж 2022 та 2023 років — негайно будуть запроваджені обмеження.

Такі захисні заходи спрямовані на захист фермерів ЄС.

Що ухвалили

У випадках, коли на ринку ЄС чи однієї або кількох країн-членів виникнуть проблеми через надмірний імпорт української агропродукції, наприклад, пшениці Єврокомісія вживатиме «швидких кроків і застосовуватиме заходи, які вважатиме за потрібне».

Для захисту європейського ринку від конкуренції деякої «чутливої» сільськогосподарської продукції з України, йдеться про птицю, яйця, цукор, овес, крупи, кукурудзу та мед, Європарламент вважає за доцільне застосувати «механізм автоматичного екстреного гальмування», який запропонувала Єврокомісія.

У випадку, якщо імпорт згаданої агропродукції перевищуватиме показники середнього обсягу імпорту, зафіксовані в другій половині 2021 року та протягом 2022-го та 2023 років, тарифи та мита на неї можуть бути знову запущені в дію. Окрім того, Європарламент нагадав про «тверді зобов’язання» Єврокомісії «вжити відповідних заходів, якщо відбудеться різке зростання імпорту української пшениці». Євродепутати також вважають, що, «беручи до уваги кандидатський статус України на членство в ЄС», Єврокомісія повинна почати роботу над «програмою реструктуризації українського аграрного сектору».

Історія питання

За торговельні пільги для України голосували двічі.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у червні 2022 року ЄС запровадив автономні торговельні пільги, які дозволяють безмитний доступ усіх українських товарів до ЄС. 5 червня нинішнього року дія безмитного торговельного режиму завершується. І країни-члени вели непрості дискусії щодо його поновлення до 2025 року. Головною причиною затяжних переговорів став імпорт сільськогосподарської продукції з України, який, на думку деяких країн-членів, негативно впливав на їх внутрішній ринок та місцевий агробізнес.

У березні під час тристоронніх переговорів Європарламент та Європейська Рада за посередництва Єврокомісії досягли попередньої згоди подовжити безмитну торгівлю з Україною за умови, що Єврокомісія оперативно реагуватиме у тих випадках, коли імпорт сільгосппродукції з України спричинить викривлення на ринках країн-членів ЄС. Механізм екстреного гальмування імпорту «чутливої» агропродукції мав застосуватися з огляду на показники 2022 та 2023 років. Цю пропозицію Європарламент підтримав під час березневої сесії.

Проте на вимогу Польщі та Франції ця домовленість була переглянута. Варшава та Париж наполягали, щоб при обчислюванні дозволених показників імпорту української агропродукції враховувалися дані ще й за довоєнний 2021 рік, тобто коли на товари з Україною не діяв пільговий режим, а отже й обсяг українського імпорту був відносно невисоким. Оскільки цю пропозицію критикували Німеччина, Нідерланди та країни Балтії, було знайдено компроміс — брати до уваги лише другу половину 2021 року.

Чому це важливо саме зараз

Нинішня квітнева сесія Європарламенту — остання перед виборами, які мають пройти у ЄС на початку червня. Тож це був і останній шанс для євродепутатів проголосувати за продовження терміну дії безмитної торгівлі до того, як відбудеться перезавантаження складу керівних органів євроінституцій. Тепер пропозицію щодо подовження торговельних преференцій для України повинна офіційно затвердити Європейська Рада, і він має набути чинності відразу після 5 червня 2024 року.