Будет сразу миллиард - Reuters о пакете военной помощи США Украине

https://racurs.ua/n194652-budet-srazu-milliard-reuters-o-pakete-voennoy-pomoschi-ssha-ukraine.html

Ракурс

США готують військовий пакет допомоги для України на 1 мільярд доларів.

.

Про це видання пише з посиланням на двох американських чиновників.

Пакет буде виділений у рамках законопроекту на 61 млрд, який має затвердити Сенат.

Раніше CNN повідомляло, що більша частина американської допомоги Україні вже розміщена на складах у Німеччині та Польщі та готова до відправлення.

22 квітня Politico зазначало, що крім артилерії, ракет, ППО, туди, ймовірно, увійдуть Bradley, автомобілі Humvee та БТР M113.

Офіційно влада США не повідомляла про те, що озброєння для України вже в Європі, але у Пентагоні казали, що відправлять озброєння, щойно буде наказ.