«Волчья стая» пытается наказать судью за то, что тот разрешил прослушку по делу ОАСК

https://racurs.ua/n194834-soratniki-sudi-vovka-pytautsya-nakazat-sudu-za-to-chto-tot-razreshil-proslushku-po-delu-oask.html

Ракурс

​У вівторок, 30 квітня, Вища рада правосуддя розгляне скаргу на рішення про відмову у притягненні до відповідальності судді Чернігівського апеляційного суду Геннадія Салая.

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Скаргу на Салая подали адвокат Ростислав Кравець разом з депутаткою від забороненої ОПЗЖ Антоніною Славицькою, повідомляє 29 квітня Центр протидії корупції.

Нібито розголошення розмов із кабінетів суддів завдали шкоди честі, гідності та репутації цих людей.

У березні Третя дисциплінарна палата ВРП відмовилася карати суддю Салая і встановила, що його дії та рішення були повністю в рамках закону. Кравець та Славицька оскаржили це рішення і тепер ВРП вже у повному складі буде його переглядати.

Нагадаємо, суддя Салай санкціонував встановлення «прослушки» НАБУ у кабінеті голови ОАСКу Павла Вовка. Так зʼявилися «плівки Вовка».

Здобуті в рамках справи докази зіграли свою важливу роль в ліквідації ОАСК, накладенні американських санкцій на Вовка, якого ми тепер щотижня можемо бачити на лаві підсудних. Тому тепер його друзяки намагаються помститись Салаю.

Скаргу на нього відкрив ще кілька років тому старий склад ВРП. За це рішення голосували члени ВРП Павло Гречківський та Лариса Швецова, які теж згадуються на «плівках ОАСК».

З того часу відбулося перезавантаження ВРП і часткове очищення органу. Гречківський і Швецова з ВРП вилетіли, а от Інна Плахтій залишилась. Саме вона є секретарем Дисципланарної палати, яка у березні розглядала скаргу на Салая. І саме Плахтій у свій час неодноразово приходила на допомогу Вовку.

Зокрема, вона була доповідачкою у справі, що стосувалась переслідування Вовком іншого судді. Плахтій затягнула з розглядом і Вовк не поніс за це жодної відповідальності.