Евросоюз готовит более строгие санкции против беларуси, но для калия могут сделать исключение

https://racurs.ua/n195095-evrosouz-gotovit-bolee-strogie-sankcii-protiv-belarusi-no-dlya-kaliya-mogut-sdelat-iskluchenie.html

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Єврокомісія пропонує запровадити суворіші санкції проти білорусі за підтримку російської агресії проти України і таким чином перешкодити обходу санкцій, запроваджених раніше проти росії.

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Про це пише «Радыё Свабода».

Європейська комісія підготувала проект рішення, яке уніфікує санкції проти білорусі з тими, що вже запроваджені щодо російських компаній за військове вторгнення в Україну.

Як зазначається у проекті рішення, заборона додатково розширюється на постачання до білорусі товарів подвійного призначення та технологій з обов’язковим включенням до контрактів із третіми країнами умов про неможливість реекспорту товарів до білорусі.

Зокрема, йдеться про продукцію та технології подвійного призначення, які можна використовувати для нарощування промислового потенціалу білорусі у сфері оборони, безпеки, авіації та космосу.

Єврокомісія пропонує заборонити постачання до білорусі навігаційних товарів та предметів розкоші, а також прямий чи непрямий імпорт, придбання чи передачу алмазів з білорусі, у тому числі транзитом, непромислових природних та синтетичних алмазів, ювелірних виробів із діамантами.

Проект рішення передбачає заборону на імпорт мінеральних продуктів, включаючи сиру нафту, та запроваджує нову заборону на експорт товарів та технологій для використання у нафтопереробці та виробництві зрідженого природного газу.

Водночас, щоб уникнути негативних наслідків для продовольчої безпеки у світі, Єврокомісія пропонує за термінової необхідності третіх країн дозволити операторам Євросоюзу брати участь у постачанні сільськогосподарської та харчової продукції, у тому числі пшениці та калійних добрив із білорусі для третіх країн.

Цей виняток робитимуть у певних випадках та обсягах. При цьому Єврокомісія зобов’язується публікувати інформацію про обсяги, щодо яких винятки будуть доступні.

Одночасно пропонується заборонити надавати ще кілька видів послуг, у тому числі консультаційні, аудиторські, архітектурні, технічні, а також ІТ-послуги та ті, що пов’язані з бухгалтерським та податковим обліком.

Крім того, Єврокомісія розглядає ініціативу заборонити в’їзд до Євросоюзу причепів та напівпричепів, зареєстрованих у білорусі, та розширити заборону для фінансового сектору білорусі — зокрема на прийом депозитів із білорусі.