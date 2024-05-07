Патриарх РПЦ Кирилл пожелал путину оставаться у власти навсегда

https://racurs.ua/n195097-patriarh-rpc-kirill-pojelal-putinu-ostavatsya-u-vlasti-navsegda.html

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Глава Руської православної церкви патріарх Кирило побажав кривавому диктатору рф володимиру путіну, щоб він перебував при владі до «кінця віку». Про це він сказав під час молебню з нагоди інавгурації Путіна у Благовіщенському соборі Кремля. Повністю промову патріарха наводить «Комсомольська правда».

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Благословение Божье, покров Царицы Небесной да пребывает с вами во все дни жизни вашей, до скончания века, как мы говорим. И с дерзновением скажу: дай Бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение Родине, — сказав Кирило під час служби.

У своєму виступі глава РПЦ також заявив, що служіння путіна, від дій якого «залежить доля країни», має супроводжуватися «сміливістю та силою».

Тому що іноді потрібна така відвага, коли через багато слід переступити, можливо, іноді через те, що у звичайному житті… як би через це і переступити неможливо, — сказав Кирило.

Він сказав, що глава держави має приймати «грізні рішення» — і навів приклад князя Олександра Невського, зарахованого в РПЦ до лику святих.

Не шкодував ворогів цей чоловік, але прославився як святий. Тому що одна справа — захищати країну від ворога, а інша справа — трощити праворуч і ліворуч, зганяючи свої фобії або прагнучи якихось кар'єрних інтересів, — сказав Кирило.

путін 7 травня уп’яте склав присягу президента рф. Кирило утретє провів церемонію благословення президента росії на служіння Батьківщині, першу службу він провів у 2012 році.

путіну намалювали за результатами так званих виборів, які окупанти проводили й на тимчасово загарбаних в Україні територіях, 87% підтримки.