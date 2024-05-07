Легче путину не будет - лейбористы в Британии обещают и дальше наращивать военные расходы и противостоять россии

https://racurs.ua/n195106-legche-putinu-ne-budet-leyboristy-v-britanii-obeschaut-i-dalshe-naraschivat-voennye-rashody.html

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Лейбористи у Великій Британії, у разі перемоги, обіцяють продовжити нарощувати військові витрати та протистояти володимиру путіну.

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Тіньовий міністр оборони від Лейбористської партії Джон Хілі заявив у парламенті, що у разі перемоги на виборах лейбористи продовжать нарощувати військові витрати.

Оборона Сполученого Королівства розпочинається в Україні. Якщо путін переможе, то він в Україні не зупиниться. Тому дозвольте мені дуже чітко заявити, що лейбористи завжди робитимуть те, що потрібно, і витрачатимуть, скільки потрібно, на оборону.

Лейбористська партія вже понад рік випереджає в опитуваннях правлячих консерваторів приблизно на 20%. Минулого тижня місцеві вибори в Англії та Уельсі лише зміцнили впевненість у їхній майбутній перемозі, або принаймні високої ймовірності поразки торі.

Незадовго до виборів прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив, що до 2030 року витрати Великої Британії на оборону досягнуть 2,5% ВВП (зараз вони трохи вищі за 2% і до недавнього часу повільно знижувалися).

Ми поділяємо прагнення досягти 2,5%, наша відданість 2,5% тотальна, і ми зробимо це, по-своєму і так швидко, як зможемо, — заявив у вівторок Хілі.

При цьому він напав з критикою на Сунака за те, що той поки що ніяк не оформив свої заяви в бюджеті.

Цифра за 2030 рік — не у фінансових планах уряду, а у прес-релізі. Прес-релізами не можна відновлювати британські збройні сили, не можна укладати довгострокові контракти, не можна стримати тих, хто нам загрожує та не можна перемогти путіна, — зазначив Хілі.

Він послався на дані аналітичного центру «Інститут фіскальних досліджень», який дійшов висновку, що уряд не пояснив, де він має намір знайти засіб на підвищення витрат на оборону.