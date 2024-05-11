Накануне финала «Евровидения» дисквалифицировали представителя Нидерландов

Йост Кляйн, фото: instagram/joostklein

https://racurs.ua/n195221-iz-finala-evrovideniya-diskvalificirovali-predstavitelya-niderlandov.html

Ракурс

З фіналу цьогорічного пісенного конкурсу «Євробачення» дискваліфікували голландського виконавця Йоста Кляйна.

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Про це повідомила прес-служба організаторів конкурсу Європейської спілки радіомовлення і телебачення (EBU).

Зазначається, що причиною такого рішення стала подана жінкою-членом продюсерської групи скарга стосовно інциденту, що стався після його виступу у півфіналі в четвер увечері, котру наразі розслідує шведська поліція.

Ми дотримуємося політики нульової толерантності до неналежної поведінки на нашому заході і прагнемо забезпечити безпечне та надійне робоче середовище для всього персоналу на конкурсі, — наголошують в EBU. — У зв’язку з цим поведінка Йоста Кляйна щодо члена команди вважається порушенням правил конкурсу.

Таким чином, у фіналі 68-го пісенного конкурсу «Євробачення» будуть 25 пісень-учасниць. Україна виступатиме під номером 2.

За інформацією видання SVT, між фотографом і співаком могла виникнути фізична сутичка.

У нас є чоловік, якого підозрюють у незаконних погрозах. Ймовірний злочин, мабуть, був скоєний на арені Мальме ввечері в четвер, — розповіли місцевій поліції, не уточнюючи, про кого саме йдеться, проте відомо, що позивач є співробітником «Євробачення».

Кляйн брав участь у «Євробачення» з піснею Europapa. За оцінками букмекерів, він міг потрапити у топ-10 конкурсу.

Джерело: EBU, SVT