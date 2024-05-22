Сунак объявил о назначении досрочных всеобщих выборов в Британии

https://racurs.ua/n195579-sunak-obyavil-o-naznachenii-dosrochnyh-vseobschih-vyborov-v-britanii.html

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Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що призначив всі загальні вибори на 4 липня.

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Прем'єр повідомив, що офіційно попросив короля Карла ІІІ розпустити парламент перед виборами. Як очікується, парламент буде розпущено наступного тижня.

Чутки про те, що Сунак може призначити дострокові вибори, почали активно ходити 22 травня після того, як міністри скасували заходи та скоротили, або відклали закордонні поїздки, щоб взяти участь у засіданні уряду, пише BBC.

Опитування, проведене POLITICO, показує, що лейбористи випереджають консерваторів на 21%, оскільки голосування наближається. Останніми днями лейбористи просувають виборцям власний набір передвиборчих обіцянок і сподіваються перемогти після 14 років правління торі.

Тим часом інфляція у Великій Британії нарешті наблизилася до цілі Банку Англії у 2% після майже трьох років різкого зростання цін.

Ціни на товари та послуги у Британії зросли на 2,3% у квітні порівняно з роком раніше, повідомило Управління національної статистики в середу.

Інфляція знизилася після річного зростання на 3,2%, зафіксованого в березні. У місячному обчисленні ціни зросли на 0,3%.

Ця новина мала сподобатися прем'єр-міністру Сунаку та його канцлеру Джеремі Ханту, які зробили пріоритетом зниження інфляції до цільового рівня Банку у 2% перед загальними виборами, які очікуються пізніше цього року.

Це також може підбадьорити Банк Англії почати знижувати процентні ставки, які все ще знаходяться на найвищому рівні за останні десять років, на рівні 5,25%.

Інфляція у Великій Британії досягла піку в 11,1% у жовтні 2022 року, в місяці, коли Сунак вступив на посаду.

Політичні оглядачі вважають, що Сунак на майбутніх виборах прагне отримати вигоду з економічної ситуації в країні, проте критики зазначають, що сприятливі прогнози пов’язані зі змінами у світовій економіці, ніж із політикою британського уряду.

Лейбористська партія заявила, що «цілком готова до виборів, коли б прем'єр-міністр їх не призначив».