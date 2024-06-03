Суд арестовал документы районных ВЛК Полтавщины. Фото:

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Арештовано документи військово-лікарських комісій в Полтавській області.

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Октябрський райсуд Полтави арештував документи районних ВЛК через розслідування можливої корупції. У цьому регіоні видавали найбільше 20% висновків про непридатність до служби в ЗСУ. Це найбільша кількість серед усіх областей. Про це 3 червня повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Також зазначається, що Полтавщина входить до п’ятірки регіонів, де зафіксовано найбільшу кількість людей, визнаних обмежено придатними, — 31% загальної кількості тих, хто проходив комісію у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023 року.

Слідство вважає, що працівники ВЛК Полтавської області могли отримувати хабарі. Досудове розслідування триває, встановлюється наявність недостовірних відомостей у медичній документації військовозобов’язаних, фальсифікованих підстав для застосування статей розкладу хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності людини до військової служби та виключення її з військового обліку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення, що під час мобілізації та воєнного стану строк дії висновку військово-лікарської комісії про придатність становить один рік. У мирний час строк дії висновку ВЛК становить п’ять років.