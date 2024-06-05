Парламент Литвы вернул призывную армию

https://racurs.ua/n196018-parlament-litvy-vernul-prizyvnuu-armiu.html

Ракурс

Парламент Литви повернув призовну армію.

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Схвалені поправки до закону про загальний військовий обов’язок і військову службу в Литві передбачають, що на військову службу призиватимуть у віці від 18 до 22 років — тобто після випуску зі школи. Литовська молодь не зможе вступити до університету, доки не завершить військову службу.

Інше нововведення стосується різних строків служби. Литовських призовників призиватимуть на дев’ять місяців, але залежно від потреб Збройних сил Литви цей строк може бути скорочений до шести місяців.

Водночас випускники університетів зі спеціальностями, яких немає в армії або яким не навчають — наприклад фахівці з авіоніки, інженери, медики призиватимуться на три місяці для базової військової підготовки. Передбачається, що вони стануть частиною активного резерву на випадок кризових ситуацій.

Зміни до закону набудуть чинності у 2026 році.

Раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус хотів повернути строкову службу у Бундесвері, проте однопартійці з СДП не підтримали такі наміри свого колеги. Повернення до строкової служби у ФРН потребуватиме конституційної більшості у парламенті.

Ще раніше Міноборони ФРН аналізував шведську модель, де призивається близько 10% випускників. Проблемою Бундесверу нині є брак казарм, що і обмежує можливості потенційного призову.