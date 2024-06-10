Правительство Швейцарии сообщило количество зарегистрированных стран для участия в Саммите мира

https://racurs.ua/n196180-pravitelstvo-shveycarii-soobschilo-kolichestvo-zaregistrirovannyh-stran-dlya-uchastiya-v-sammite.html

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90 держав та організацій зареєструвалися для участі у «Глобальному саміті миру» за формулою Володимира Зеленського, який пройде у Швейцарії 15−16 червня/

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Про це 10 червня повідомив сьогодні швейцарський уряд.

Кореспондент Бі-бі-сі в Женеві Імоджен Фоукс нагадує, що повний список країн-учасниць буде опублікований лише в п’ятницю, 14 червня, ввечері, але вже зараз ясно, що Китай не братиме участі у конференції: Пекін заявив, що не братиме участі, якщо на конференції не буде росії (Москву не запросили).

Як раніше пояснював Володимир Зеленський, Україна не хоче, щоби Москва зірвала процес. Тому російських представників, за його словами, залучать через посередників на наступному етапі.

Відповідаючи на критику із цього приводу, глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс назвав конференцію «першим кроком». За його словами, ключовими пунктами порядку денного саміту є військовополонена, продовольча та ядерна безпеки. Очікується, що за ним будуть і інші конференції, додав Кассіс.