В рф планируют закрыть ряд колоний

https://racurs.ua/n196253-57-koloniy-planiruut-zakryt-v-rf-zakluchennyh-otpravili-na-voynu.html

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У рф планують закрити щонайменше 57 колоній.

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Про це сьогодні, 12 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що причиною таких дій рашистів є те, що приміщення в’язниць пустують:

спочатку в кремлі пояснювали це декриміналізацією деяких статей кримінального кодексу рф.;

насправді головна причина полягає в тому, що ув’язнених масово відправляють на війну проти України.

Хтось робить це добровільно, піддаючись на обіцянки ануляцій їхньої судимості та великі гроші. Втім більшість навіть не бачать контрактів, які за них підписують «смотрящі», — наголошують у ЦНС.

У ЦНС зазначають, що контрактники, котрі потрапляють на фронт через підписання відповідного документу у в’язниці, живуть не більше восьми місяців.