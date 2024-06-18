Венгрия на время председательства в Совете ЕС выбрала для лозунга аналог фразы Трампа

https://racurs.ua/n196452-vengriya-na-vremya-predsedatelstva-v-sovete-es-vybrala-dlya-lozunga-analog-frazy-trampa-video.html

Ракурс

Угорщина обрала гасло на час свого головування у Раді Європейського Союзу у другому півріччі 2024 року — «Зробимо Європу знову великою» (Make Europe Great Again).

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Це перегукується зі словами екс-президента США Дональда Трампа «Зробимо Америку знову великою» (Make America Great Again).

Бренд угорського головування інтегрує прапори ЄС і Угорщини та кубик Рубика. Цей кубик — механічна головоломка, винайдена 1974 року (і запатентована 1975 року) угорським скульптором та викладачем архітектури Ерне Рубіком.

У березні 2024 року Трамп приймав Орбана у своїй резиденції у Флориді. Після цієї зустрічі Орбан заявив, що «світ став би кращим, якби Дональд Трамп повернувся до влади».