путин прилетел к другу из Северной Кореи

https://racurs.ua/n196456-putin-priletel-k-drugu-iz-severnoy-korei-video.html

Ракурс

Кремлівський диктатор владімір путін вперше з 2000 року приїхав до Північної Кореї.

.

Воєнний злочинець прибув до Пхеньяну з державним візитом. В аеропорту його зустрів лідер КНДР Кім Чен Ин.

Візит Путіна до Північної Кореї триватиме два дні. Пропагандисти з рф пишуть, що 19 червня у путіна заплановані переговори у різних форматах, зокрема особиста зустріч із Кім Чен Ином.

Перед прильотом путіна в північнокорейській газеті «Нодон синмун» опублікували статтю за підписом диктатора рф «росія та КНДР: традиції дружби та співпраці через рік». У ній, зокрема, йдеться про те, що росія «цінить тверду підтримку КНДР у проведенні російської спеціальної військової операції (СВО) в Україні, солідарність з нами з ключових міжнародних питань».

Російські пропагандисти увечері 18 червня опублікували відео з Пхеньяну, де Кім Чен Ин зустрічає путіна біля трапа літака.