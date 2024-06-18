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путин прилетел к другу из Северной Кореи
путин прилетел к другу из Северной Кореи (ВИДЕО)https://racurs.ua/n196456-putin-priletel-k-drugu-iz-severnoy-korei-video.htmlРакурс
Кремлівський диктатор владімір путін вперше з 2000 року приїхав до Північної Кореї.
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Воєнний злочинець прибув до Пхеньяну з державним візитом. В аеропорту його зустрів лідер КНДР Кім Чен Ин.
Візит Путіна до Північної Кореї триватиме два дні. Пропагандисти з рф пишуть, що 19 червня у путіна заплановані переговори у різних форматах, зокрема особиста зустріч із Кім Чен Ином.
Перед прильотом путіна в північнокорейській газеті «Нодон синмун» опублікували статтю за підписом диктатора рф «росія та КНДР: традиції дружби та співпраці через рік». У ній, зокрема, йдеться про те, що росія «цінить тверду підтримку КНДР у проведенні російської спеціальної військової операції (СВО) в Україні, солідарність з нами з ключових міжнародних питань».
Російські пропагандисти увечері 18 червня опублікували відео з Пхеньяну, де Кім Чен Ин зустрічає путіна біля трапа літака.
Що стосується путіна і його поїздок до Північної Кореї, ми бачимо, як росія у відчаї намагається розвивати та зміцнювати відносини з країнами, які можуть забезпечити її тим, що їй потрібно для продовження агресивної війни, — так прокоментував поїздку диктатора рф до Північної Кореї держсекретар США Ентоні Блінкен.
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